Türkülerin Dansı Topluluğu gala gösterimini gerçekleştirdi

Kültürel değerlerin genç nesillere aktarılmasını ve kitlelere ulaşmasını amaçlayan Erdemli Belediyesi Türkülerin Dansı Topluluğu, çalışmalarını ulusal boyuta taşımaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Kültür Merkezinde gerçekleştirilen gala gösterimine protokolün yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Gala gösterimine katılan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin kültür şehri olacağını söyledi. Program boyunca izlenen eserlerin tamamının patentinin Erdemli Belediyesi'ne ait olduğunu belirten Tollu, "Bundan sonra Erdemli inşallah kültürle anılacak, sanatla anılacak. Artık modern bir Erdemli olma yolunda kimse engel olamayacak. Ben evlatlarımızı tepik ediyorum. Evlatlarımız önce Allah'a sonra Erdemli Belediyesi'ne emanet. Evlatlarımızın bu sahnedeki döktükleri ter kesinlikle boşuna değil. İnşallah bu yavrularımızın en iyi liseleri okuması adına, en iyi üniversiteleri okuması adına belediyenin tüm gücü, imkanı, neyi varsa bu çocuklarımıza seferber olacak" dedi.

Eğitimin sadece okulda olamayacağını bildiren Tollu, gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sunmak için sosyal alanda da çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini bildirdi. Program, öğrencilere kurs bitirme belgesi takdimi ile sona erdi.