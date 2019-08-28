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Turunçgil ihracat sezonu başlıyor

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, bu sezon mayer cinsi erkenci limon hasadına yarın, ihracatına ise 2 Eylül’de başlanacağını bildirdi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, bu sezon mayer cinsi erkenci limon hasadına yarın, ihracatına ise 2 Eylül'de başlanacağını bildirdi.


Yaş meyve sebze sektörünün en önemli alt grubunu oluşturan turunçgillerde 2019-2020 ihracat sezonu başlıyor. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, "Turunçgil kesim ve ihraç tespit komisyonunca Adana ve Mersin'de muhtelif bölgelerinde bulunan limon bahçelerinde yapılan inceleme sonunda, mayer cinsi erkenci limonun gerekli olgunluğa erişmiş olduğu tespit edilmiş, 29 Ağustos'ta hasat edilmesine, 2 Eylül'de de ihraç edilmesine karar verilmiştir" dedi.


Geçen sezona göre bu yıl mevsimsel şartlardan dolayı diğer tüm meyvelerde olduğu gibi mayer cinsi limonun da geç olgunlaştığını kaydeden Kaçmaz, "2018-2019 sezonunda yaşanan ağır kış şartlarından turunçgil üreticisi ve ihracatçısı olumsuz etkilenmiş, maddi olarak kayıplar yaşamıştır" ifadelerini kullandı.

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