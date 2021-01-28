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Tutuklanmadan uyuşturucuyu toprağa gömmüş

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, 1 şahsın evinin bahçesinde yaptığı aramada gömülü vaziyette 100 gram kubar esrar ele geçirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, 1 şahsın evinin bahçesinde yaptığı aramada gömülü vaziyette 100 gram kubar esrar ele geçirdi. Ev sahibinin cezaevinde olduğu, tutuklanmadan önce uyuşturucuyu toprağa gömdüğü tespit edildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada, ilçede 1 şahsın evinin bahçesinde gömülü vaziyette uyuşturucu madde bulundurduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin bahçesinde gömülü vaziyette 100 gram kubar esrar ele geçirdi.


Ev sahibi şüpheli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan cezaevinde tutuklu bulunduğu, uyuşturucuyu tutuklanmadan önce evinin bahçesine gömdüğü tespit edildi.

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