Tutuklu ve hükümlülerden tiyatro

Mersin'in Tarsus ilçesinde cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler tiyatro oyunu sergilediler.

Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yürütülen eğitim, iyileştirme ve sosyal faaliyetler kapsamında hükümlü ve tutukluların yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla; tutuklu ve hükümlülerden oluşturulan tiyatro ekibi tarafından “Mapusluk Zor Zanaat” adlı tiyatro oyunu cezaevi kurum konferans salonunda sahneledi.

“Mapusluk Zor Zanaat ”adlı tiyatro oyunu, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Başar, İnfaz Hakimi Nurullah Doğru, Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcıları Kenan Yusuf Bardakcı ile Özgür Celbek, Tabur Komutanı Binbaşı Mahmut Erin, Kurum Müdürü Halil İbrahim Demir, kurum ikinci müdürleri, cezaevi personeli ve mahkumlar tarafından büyük bir coşkuyla izlendi ve ayakta alkışlandı.

Tiyatro gösterisinin sonunda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, 2 ay gibi kısa bir sürede cezaevinde halk eğitim merkezinden gelen drama hocasının katkılarıyla tiyatro oyununa hazırlanan 9 tutuklu ve hükümlünün profesyonel bir tiyatro ekibi gibi sahneledikleri oyundan büyük memnuniyet duyduklarını ve ilerleyen günlerde Tarsus Adliyesinde görev yapan tüm hakim ve savcılarında cezaevine davet edilerek “Mapusluk Zor Zanaat” adlı tiyatro oyunu izleyeceğini söyledi.