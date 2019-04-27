Tütün çalarken kameralara yakalandı

Mersin'in Mut ilçesinde bir hırsız, gece yarısı girdiği tütün mamulü satan iş yerinden 500 lira ve 2 bin 500 lira değerindeki tütünü çalarken olay, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Hırsızlık olayı, Kale Mahallesi Camii sokak Laal Paşa Camii karşısındaki tütün satıcısı iş yerinde yaşandı. Soygunu polis ekiplerine haber veren İş yeri sahibi Zeliha Köse, sabah iş yerine geldiğinde iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayında 500 lira nakit parasının ve 2 bin 500 liralık değerindeki tütün mamulünün çalındığını ve toplamda 3 bin liralık zararı olduğunu beyan etti.

Polis ekipleri hırsızın yaptığı soygunun görüntülerini elde etti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli Süleyman Babacan'ı gözaltına aldı.

Süleyman Babacan ifadesinde suçlamaları kabul ederek olayını Mustafa B. isimli şahıs ile birlikte gerçekleştirdiklerini beyan etti.

Süleyman Babacan, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilirken, Mustafa B'un ise yakalanması yönelik çalışmalar devam ediyor.