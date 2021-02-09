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Tuzakçı gasp ve şantaj çetesi çökertildi

Mersin’in Erdemli ilçesinde evlerine çağırdıkları bir kişiye tuzak kurup gasp eden, çektikleri görüntülerle şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde evlerine çağırdıkları bir kişiye tuzak kurup gasp eden, çektikleri görüntülerle şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 2016 yılında meydana gelen olayda, 3 kişilik gasp çetesinin kadın üyesi A.S., bir şahsı evine çağırdı. Evin odalarına gizlenen çete üyesi F.S. ile M.B. ise eve gelen şahsı önce darp etti, ardından da üzerindeki giysileri çıkartıp bu haldeyken görüntülerini çekti. Çete üyeleri daha sonra da bu görüntülerle darp ettikleri kişiye şantaj yaptı. Gasp edildiğini ve kendisine şantaj yapıldığını ifade eden şahıs ise mahkemeye başvurduysa da delil yetersizliğinden dosya rafa kaldırıldı.


Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 tarihli dosya raftan indirildi, olayla ilgili yeniden inceleme başlatıldı.


Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri gasp ve şantaj çetesinin geçmişe dönük HTS kayıtlarını inceledi, 20 günlük çalışmayla şahısların Adana'daki ikametlerini belirledi. Ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonla sabıkalı ve benzer suçlardan da aranan 3 şahsı gözaltına aldı.


Zanlılar emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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