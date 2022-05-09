Two Turkish Tenors Müzikal Düello oyunu, festivalde Mersinlilerle buluşacak

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Cenk Bıyık ve Atılgan Gümüş'ü Two Turkish Tenors Müzikal Düello oyunuyla Mersinlilerle buluşturacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Tenor Atılgan Gümüş'ün yazıp yönettiği Two Turkish Tenors Müzikal Düello/Jüri Sizsiniz oyunu, festivalin kapanış gününde Mersinli sanatseverler için sahnelenecek. Atılgan Gümüş ile birlikte ünlü Tenor Cenk Bıyık'ın da başrol oynadığı eser, 11 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yer alacak.

Gösterildiği yerlerde kapalı gişe sahnelenen eserde, aryalar, napolitenler, caz, blues, heavy metalden arabeske, poptan türkülere uzanan bir repertuvar seslendirilirken, koreografisiyle de görsel bir şölen sergiliyor.