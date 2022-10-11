Ücretsiz tohum ve ekimle Toroslar'da boş tarlalar üretime katılıyor

Mersin Erdemli'de hazırlanan projeyle, Torosların zirvesindeki 49 köyde tarlalarını ekip biçemeyen 490 çiftçiye buğday tohumu dağıtılıp ekimi de yapılarak önemli bir destek sağlanmaya başlandı.

Erdemli Belediyesi, tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için 49 köyde 490 çiftçiye 50 ton buğday tohumunu ücretsiz dağıtmaya başladı. Buğdayların ekimini de yapan belediye ekipleri, yaptığı çalışmayla çiftçilerin yüzünü güldürdü. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da buğday tohumlarının ilk ekimini çiftçilerle birlikte yaptı. Kırsal Çerçili Mahallesi Süpürgelik mevkiindeki ilk ekime çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Çiftçiler, belediyenin ücretsiz olarak buğday tohumu desteği ve ekimini yapmasından oldukça memnun olduklarını ve yıllardır boş duran ata topraklarının tohumla buluştuğunu ifade etti.

"Hem tohum hem de tarlalarına işleme desteği veriyoruz"

Üretene, üretilene artı değer katma gayretinde olduklarını belirten Başkan Tollu, “20. yüzyılın en stratejik ürünlerinin tarım ürünleri olduğu muhakkak. Toroslar'ın zirvesinde toprakla buluşmayan tohumlarımız vardı malumunuz. Biz de 49 tane köyümüzde, 490 tane çiftçimizin aile bütçesine katkıda bulunmak ve onların kendi tarlalarını ekip biçmelerini sağlamak adına hem onlara tohum desteği veriyoruz hem de tarlalarını işleme desteği veriyoruz. Dolayısıyla çalışan, üreten bir belediyecilik anlayışını köylerimizde, mahallelerimizde hakim kılmaya gayret ediyoruz. Bizim Toroslar'da, Erdemli Belediyesi sınırları içerisinde amacımız o ki her metrekare toprağımızın işlenmesini sağlayacağız” dedi.

Yıllardır boş kalan ata toprakları ekiliyor

Destekten yararlanan çiftçilerden İlyas Kil, "Çiftçiler için çok güzel bir proje. Hem tohumu veriyorlar hem traktörleri veriyorlar hem de buğdayı kapımıza kadar getirdiler. Hasadını yaptığımızda da bütün topluma, bütün Türkiye'mize buğdayları ekmek olarak sunacağız. Biz de köyümüzde şimdi kısmet olursa 20 dekar üzerinde ekim sağlayacağız. En azından atıl olan ata, dede toprağı tekrar ürün verecek" diye konuştu.

Proje sayesinde 10 dönüm yerini ekeceğini belirten çiftçilerden Cengiz Aydın, "İnşallah çoluğumuza çocuğumuza, vatana millete hayırlı uğurlu olur" ifadelerini kullandı.

23 yıldır topraklarının boş olduğuna dikkat çeken Fatma Cüce de, "Bu sene bu proje ile yeşerecek inşallah. Hem ailemize hem ülkemize katkı sağlayacağız. Güzel bir şey olacak. Evdilek köyümüzde 45 dönümlük bir arazimiz var, 23 yıldır boş. Orayı bu proje ile yeşerteceğiz. Ailemize, ekonomimize katkı sağlayacak. Yani boş yer kalmayacak, ekeceğiz" şeklinde konuştu.