Uçurtma şenliği ile çevrenin önemine dikkat çekildi

Çevre dostu projelerle doğaya sahip çıkmayı ve farkındalığı her geçen gün artıran faaliyetleri gerçekleştiren Tarsus Belediyesi, Çevre Haftasında birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Çevre iklim ve geri dönüşüm atölye ve stantları kuruldu. Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinliklerde çocuklar ve aileler uçurtma şenliğine katıldı. Çocuk Çevre Müfettişi ile birlikte Eshab-ı Kehf'te çevre temizliği gerçekleştirildi. Belediye tarafından çocuklara patlamış mısır, limonata ikramı yapıldı. Aynı zamanda geri dönüşümle yapılan ürünler sergilendi.

Etkinlikler ile hem eğlenceli aktiviteleriyle çocukların ilgisini çekmek, hem de çevre farkındalığını aşılamak hedeflendi.