İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uçurumda 2 gündür mahsur kalan keçiler AKUT ekiplerince kurtarıldı

Mersin’in Erdemli ilçesinin dağlık kesiminde uçurumdaki kayalıklarda 2 gündür mahsur kalan 5 keçi, AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinin dağlık kesiminde uçurumdaki kayalıklarda 2 gündür mahsur kalan 5 keçi, AKUT ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çerçili Mahallesi'nin dağlık kesiminde sahibi tarafından otlatmaya götürülen 5 keçinin kayıp olduğu ihbarını alan AKUT ekipleri, hayvanların otlatıldığı bölgede arama çalışması başlattı. Saatler süren arama çalışmaları sonunda keçilerin, bir uçurumun tepesindeki kayalıklarda mahsur kaldığını tesit eden ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Metrelerce yükseklikte yamaca zorlu tırmanış gerçekleştiren AKUT ekipleri, 6 saat süren çalışma sonunda mahsur kalan 5 keçiyi kurtardı.


Hayvanların sahibi Muzaffer Yıldırım, 2 gündür kayıp olan keçilerini bularak kurtaran AKUT ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.