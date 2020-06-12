Uçurumda can pazarı

Mersin'in Tarsus ilçesinde dağlık bölgede kontrolden çıkan otomobil uçuruma sürüklendi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 33 PS 747 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Pirömerli Mahallesi Attıran Çeşme mevkisinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Araç dağlık bölgede uçuruma doğru sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama-kurtarma, acil 112 ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Gece karanlığında, zorlu arazide çalışma başlatan ekipler, halatlar kullanarak yoldan yaklaşık 100 metre derinlikte araç içinde bulunan D.K., E.K ve İ.K.'yi yaralı olarak kurtardı.

Yaralılar Tarsus'taki hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.