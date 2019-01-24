Uğur Mumcu Mersin'de anıldı

Ankara'daki evinin önünde 26 yıl önce arabasına konan bombanın patlaması sonucu katledilen Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından düzenlenen törenle Mersin'de de anıldı.

Ankara'da 24 Ocak 1993 yılında evinin önünde arabasına düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren Uğur Mumcu için Atatürk Parkı içindeki Uğur Mumcu Anıtı önünde tören düzenlendi. MGC tarafından düzenlenen törene, kentte göre yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı. Burada konuşan MGC Başkanı Turgay Demirtaş, Uğur Mumcu'yu ölümümün 26. yıl dönümünde anıtı önünde rahmetle andıklarını belirterek, hayatını kaybeden diğer gazetecileri de minnet, sevgi ve saygıyla andıklarını söyledi.

Eski MGC Başkanı Ahmet Ünal ise geleneksel hale getirdikleri Uğur Mumcu törenini sürdürdükleri için MGC'nin yeni yönetimini tebrik ederek, "Burada bir faninin fiziksel bedenini anmıyoruz. Yaşamını bu ülke insanına, Anadolu halkına Türkiye'nin bağımsızlığına, kalemini satmamaya adamış namuslu bir yurt severi anıyoruz. Uğur Mumcu Mustafa Kemal Cumhuriyeti'nin bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin kuvayi milliyeci savunucusuydu. Eğer Mustafa Kemal'i ortadan kaldırdığınızda Ortadoğu'nun ne hale geldiğini görüyorsunuz. Suriye'yi, Irak'ı, Afkanistan'ı dün bir başka örgüt, bir başka cemaat, bugün bir başka örgütün, cemaatin nasıl kök saldığını görüyorsunuz. Anadolu Cumhuriyeti dünyaya örnek cumhuriyetti. Uğur Mumcu'da o cumhuriyetin yılmaz savunucusuydu. O terörün her türlüsüne karşı çıktı. Cemaatlerin, terörün bu ülkeyi nereye getirebileceğini yazdığı kitabında anlattı. 1970'li yıllarda biz 18 ay süren bir grev yaptık. O dönem hiçbir gazete bizim grevimizden bahsetmiyordu. O dönem sadece Uğur Mumcu bizim haklı kavgamızı, o tekellere karşı verdiğimiz o mücadeleyi anlatan bir yazı yazdık. O yazıda bizim grevimizin kazanılmasında çok etkisi oldu. Burada bugün satmayan kalemini, yaşamını Anadolu halkına adamış bir yiğit yurt seveni anıyoruz. Uğur Mumcu'yu rahmetle, minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından gazeteciler tarafından Mumcu'nun anıtına karanfiller bırakıldı.