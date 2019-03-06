Uğur Okulları Mersin Kampüsü, FLL'de birinci oldu

Uğur Okulları Mersin Kampüsü öğrencileri, FIRST LEGO League'nde (FLL) astronotlar için geliştirdikleri uzayda diş fırçalama çözümü ile birinci oldu ve ulusal turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Bilim Kahramanları Derneği tarafından, öz güven sahibi, takım halinde toplumsal sorunlara çözümler üretebilen, topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak öğrencilerin gelişimini sağlamak amacıyla, dünyada 80 ülkeden 25 binin üzerinde takımın katıldığı FIRST LEGO League (FLL), bilimsel uluslararası turnuvanın Türkiye ayağı gerçekleştirildi.

15.'si düzenlenen FLL'de, global temanın "Into Orbit - UZAY SERÜVENİ" olduğu yerel turnuvaya Türkiye'den 574 okul takımı katılıyor. Tematik, bilimsel, süreç ve takım çalışması odaklı bir turnuva olarak her yıl daha fazla katılımcı ve gönüllüyle hayata geçiriliyor.

Turnuvanın bu yılki araştırma konusu; Güneş sistemimizdeki uzun süreli uzay araştırmaları sırasında, bir insanın karşılaştığı fiziksel veya sosyal bir problemi belirleyip bir çözüm bulmaktı.

Uğur Okulları Mersin Kampüsü öğrencilerinden oluşan 8 kişilik #242 SpaceTiger Robotik Takımı, Ankara'da düzenlenen 15. Sezon Türkiye Turnuvaları'nda astronotlar için geliştirdikleri uzayda diş fırçalama çözümleri ile birinci oldu. Turnuva gününe kadar yoğun bir öğrenme süreci yaşayan öğrenciler, astronotların uzayda dişlerini fırçaladıklarında, tükürüklerini yutmak zorunda kalmalarından yola çıkarak oluşturdu. Oluşturdukları vakumlu boru sayesinde, astronotların diş macununu yutmadan ve böylece florür sağlıklarını olumsuz etkilemeden diş macununu ve suyu emmesi amaçlandı. Vakumlu boru, su ve diş macunu ayrıştırarak temiz su kaynağı da sağlayabiliyor. Proje kapsamında öğrenciler robotlarını tasarladı, programlarını yazdı, araştırmalar sonucu özgün çözümler üretti, teatral sunumlar yaparak proje sunumlarını geliştirdi ve turnuva günü astronotların uzayda yaşayabilecekleri hijyen sorunu için geliştirdikleri çözüm önerilerini ve ürünlerini sundu. Turnuva alanındaki diğer takımları ziyaret ederek onlarla paylaşımlarda bulunan öğrenciler, gün boyunca, proje, öz değerler ve robot performansı gibi sunumlara katılarak süreç boyunca edindikleri bilgileri jürilerle paylaştı.

Turnuvaya hazırlık sürecinde tam bir ekip çalışması gerçekleştiren, araştıran, sorgulayan, öğrendikleri bilgileri toplumun yararı için kullanan, iş birliği içinde görev ve sorumlulukları paylaşan SpaceTiger Takımı, şampiyonluk ödülünün sahibi olarak 9-10 Mart'ta İzmir'de düzenlenecek ulusal turnuvaya katılma hak kazandı.