Ukraynalı Nadia Slychuk, Mersin'de sağlığına kavuştu

MERSİN (İHA) – Ukrayna'da 2 yıl önce rahim ağzı ameliyatı olmasına karşın bir süre sonra hatalığı yenileyen kanser hastası Nadia Slychuk, sağlığına Mersin'de kavuştu. Ülkesinde ameliyat bile edilemeyeceği, yapacak bir şey kalmadığı belirtilen Slychuk'un tümörlü doku ve organları, tavsiye üzerine geldiği Özel Mersin Ortadoğu Hastanesinde 8 saatlik operasyonla tamamen temizlendi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Ukraynalı kanser hastası 47 yaşındaki Nadia Slychuk, yaklaşık 2 yıl önce ülkesinde serviks (rahim ağzı) ameliyatı oldu. Sonrasında kemoterapi ve radyoterapi alan Nadia Slychuk, yapılan kontrol muayene ve tetkiklerinde kanserin yenilendiği ve etraf organlara yayıldığı tespit edildi. Ukraynalı hekimlerin kontrolünde, ameliyat edilemeyeceği, yapacak bir şey olmadığı belirtilen Slychuk, soluğu Mersin'de alarak Özel Mersin Ortadoğu Hastanesine başvurdu. Ukrayna'da ‘tedavisi yok denilen' Slychuk, Mersin'de yapılan başarılı ameliyat sonucunda sağlığına kavuştu.

Tümör organlara yayılmış

Yapılan operasyon hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özgür Türkmenoğlu, "Hastanın yapılan muayenesinde; sağ böbrek idrar yolunun (sağ üreter) tümör içinde kaldığı ve tıkandığı saptandı. Sağ böbreğe idrarı boşaltmak için kateter konuldu (nefrostomi). Pelvik MR ve PET incelemesinde tümörün yakın organları sararak eski ameliyat yerinde nüks olduğu görüldü. Rektum (kalın bağırsak) duvarında lokal invazyon olduğu, kanser tarafından sarıldığı belirlendi. Yine idrar torbası (mesane) sağ tarafının ve sağ idrar yolunun tümör tarafından sarıldığı ve bütünlüğünün kaybolduğunu gördük. Yine bacağa giden damarların tümör tarafından sarıldığı ve buna bağlı sağ bacak çapında artış olduğu görüldü” dedi.

“Yaklaşık 8 saat süren ameliyat ile tümörlü dokular ve organlar tamamen çıkarıldı”

Hastayı, ameliyat öncesi hazırlıkları tamamlanarak ve gerekli önlemler alınarak ameliyata aldıklarını belirten Prof. Dr. Türkmenoğlu, “Yaklaşık 8 saat süren ameliyat ile tümörlü dokular ve organlar tamamen çıkarıldı. Rektum (kalın bağırsak) rezeksiyonu yapıldı. Geriye kalan kalın bağırsak makat kısmında kalan bağırsağa tekrar dikildi. İdrar torbası sağ yarısı çıkartıldı. Sağ idrar yolu (üreter) tümör içine girmemiş sağlam kısmı bulunup hazırlanarak sağlam kalan idrar torbasına tekrar bağlandı. Ve asıl tümör nüksünün olduğu vajen duvarı eski ameliyat yerini ve geri kalan tümör dokusunun tamamını içerecek şekilde temizlendi. Son olarak bacağa giden damarlar etrafındaki tümör dokusu temizlenerek damarlar serbestlendi. Hastamızı ameliyattan sonra 4 gün yoğun bakımda takip edip servise aldık. Şimdi ise kendiliğinden yürüyebiliyor. Yemek yiyebiliyor hale geldi. İdrar torbası en son iyileşeceği için kısa bir süre daha torba ile kalıp yakın zamanda ondan da kurtulmuş olacak. Her zamanki gibi tek başına yapılamayacak bir ameliyat, birbirini tamamlayan bir ekip' tarafından başarı ile tamamlanmış oldu” diye konuştu.

“Kendimi iyi hissediyorum”

Sağlığına kavuşan Nadia Slychuk ise “Ukrayna'daki arkadaşlarımın vesilesiyle Türkiye'de Mersin'de cerrahi başarıların yüksek olduğunu öğrendim. Ülkemde ameliyata ihtimal bile vermezlerken Prof. Dr. Özgür Türkmenoğlu sayesinde yapılan ameliyatla kendimi hem psikolojik hem de hastalığım açısından iyi hissediyorum. Öncelikle doktorlarınıza, hemşirelerinize, tüm hastane çalışanlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.