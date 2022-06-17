Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığında görev dağılımı yapıldı

Ülkü Ocaklarının bir eğitim ve kültür yuvası olduğunu söyleyen Akgül, amaçlarının vatan ve bayrak sevdasıyla dolu gençler yetiştirmek olduğunu belirtti. Birlik ve beraberlik mesajları veren Akgül, "Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım'ın takdirleriyle atandığımız görevimizde, kentimizde birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak davamızı daha ileriye taşımak için mücadele edeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizden önceki başkanlarımız gibi bizler de davamızın izinde, gönlü vatan, millet, bayrak, dil ve din aşkıyla atan bir nesil oluşturmak için çaba sarf edeceğiz. Ülkü Ocakları ve milliyetçi hareket bu ülkenin sigortasıdır. Ülkenin düştüğü her zor şartta taşın altına gövdesini koyan ülkücüler olmuştur ve olmaya da devam edecektir" dedi.

Oluşturulan yeni yönetimin hem kent hem de ülkücü camia için elinden geldiğinin fazlasını yapmaya hazır olduğunu ifade eden Akgül, "Oluşturduğumuz yeni yönetim teşkilatımızın yarınlara daha emin ve daha sağlam adımlarla ilerlemesinde önemli bir misyon üstlenmiştir. İnşallah görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz. Bizlere inanarak bu kutlu görevi veren Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım'a teşekkür ediyor, davamızın ve teşkilatımızın her zaman emrinde olduğumuzu bir kez daha yineliyorum" diye konuştu.

Atamaların ardından okunan Kur-an'ı Kerim tilavetiyle yeni yönetim dualarla görevine başladı.