Ülkü Ocaklarından şehit eşine duygulandıran hediye

Mersin'de Toroslar Ülkü Ocakları tarafından, polisevi saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in eşine şehidin fotoğrafının bulunduğu tablo hediye edildi.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, 27 Eylül tarihinde Tece Polisevine düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer için Akbelen Şehir Mezarlığındaki şehitlikte düzenlenen mevlit merasimine katılan Toroslar Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Tugay, şehidin eşi Medine Gezer'e şehidin fotoğrafının olduğu tablo hediye etti. Şehitlikte düzenlenen mevlit programında duygu dolu anlar yaşanırken, Medine Gezer, Toroslar Ülkü Ocakları Başkanı Tugay ve gençlere teşekkür etti.

Şehir Mezarlığındaki mevlit programında konuşan Tugay, "Bugün burada Tece Polisevine düzenlenen hain saldırıda, ‘kahramanlık; saldırıp bir daha dönmemektir' sözünün canlı örneği olan, kahramanca mücadele ederek teröre ve teröriste geçit vermeyen şehidimiz Sedat Gezer başta olmak üzere tüm şehitlerimizi andık. Kahramanımız nezdinde burada bulunan tüm şehitlerimizi saygı ile yad ediyoruz. Geride kalan ailesini emanetimiz kabul ediyor, terörü ve terörü destekleyen herkesi lanetliyor, kin ve nefretle kınıyorum. Dünyanın en büyük gençlik hareketi ve bünyesinde barındırdığı her ferdi bugün mesleklerinde başarılı olmaya özen gösterirken, yarın hudutta göz kırpmadan can verebilecek erdemde olan Ülkü Ocakları, dün olduğu gibi bugünde ülkemizi bölmek isteyen hainlerin, vatanımıza göz diken bölücülerin canımız pahasına karşısında olacaktır ve bilinsin ki nefeslerimiz bu hainlerin ensesindedir. Ay yıldızlı al bayrağımız altında yaşamaktan gurur duyan ve günü geldiğinde de bayrağımız uğruna canını ortaya koymaktan çekinmeyen herkes bizim öz be öz kardeşimizdir" dedi.