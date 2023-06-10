'Uluslararası 2. Kilikya Ultra Maratonu' tamamlandı

'si düzenlenen 'Kilikya Ultra Maratonu' tamamlandı. 54, 33, 15 ve 7K'dan oluşan parkurlarda yarışçılar mücadele etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Doğanın içinde tarihe koş' sloganı ile düzenlenen ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi sahilinde başlayan maratonda, 8 ülkeden 76 yabancı sporcu, Türkiye'den de 25 farklı ilden 191'i kadın, toplam 579 sporcu 7 kilometrelik Korykos, 15 kilometrelik Elaiussa Sebaste ve 33 kilometrelik Kızkalesi parkurları ile 54 kilometrelik Kilikya Ultra Maratonu'nda performanslarını sergiledi.

“Esas olan kazanmaktan ziyade yarışı bitirmek”

Yarışlar ilk olarak 33 ve 54K parkurlarında Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın'ın start vermesi ile başladı. 15 ve 7K yarışlarının startını veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, “İlkini geçtiğimiz sene eylül ayında yapmış olduğumuz ve artık uluslararası arenaya taşınan Kilikya Ultra Maratonu'nun bu sene ikincisini yapıyoruz. Esas olan kazanmaktan ziyade yarışı bitirmek. Ben hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Tarih ve doğa ile iç içe geçen parkurların ardından, bitiş çizgisini ilk tamamlayan olmak için birbirleri ile kıyasıya mücadele eden sporcular bir maratona katılmanın mutluluğunu yaşadılar.

“Tarihi dokunun içerisinde koştuk”

Geçen yıl da katılmak istediğini ancak bu yıl katılabildiğini söyleyen 54K birincisi Mehmet Osman Döner, “Geçen yıl katılmak istiyordum, kısmet olmadı. Adanalıyım, İzmir'de yaşıyorum. Bu tarafta koşmak istiyordum, sıcaktan çekiniyordum açıkçası ama sıcağın da verdiği ayrı bir keyif oldu. Tarihi dokunun içerisinde koştuk. Daha önce görmediğim yerleri gördüm. Keyifli bir koşuydu. Bitişi sahilde yapmak ayrı bir keyifti. Koşucuların genelde istediği bir şey bitişten sonra kendisini denize atmak, ben de öyle yaptım, güzeldi” diye konuştu.

“Hem tarih hem doğanın bir arada olduğu çok güzel yerler gördük”

Maratona Ankara'dan katılan ve 54 K Kadınlar Kategorisinde 1. olan Emine Beşler Çeber, “Çok güzeldi. Parkur kolay diye yorumlar okumuştum fakat çok acımasız bir parkurdu ama güzeldi. Her karışına değdi. Keyif aldım ama sıcak çok yordu. Bu kadar sıcak olmasa daha keyifli olurdu. Çok güzel yerlerden geçtik. Aynı anda hem tarih hem doğanın bir arada olduğu çok güzel yerler gördük” şeklinde konuştu.

“Anlatılmaz bir duygu içerisindeyim”

Kadınlar 15K parkuru ikincisi Bahar Özacar ise maraton öncesinde çok çalıştığını belirterek, “Pilates eğitmeniyim. Şu an çok duyguluyum. Öncesinde antrenman yaptım, çok çalıştım ve şu an sonucunu gördüğüm için anlatılmaz bir duygu içerisindeyim. Parkur ilk 10 kilometrede çok zorladı, 10 kilometreden sonra uçtum resmen. Yokuş aşağı indik hep. Yollar çok güzeldi, son 5 kilometre müthişti. Organizasyon gayet güzeldi. Çok güzel karşılandık, kayıt işlemlerimize varana kadar çok güzel ilgilendiler” ifadelerini kullandı.

“Zor şartlarda 1. oldum, mutluyum”

Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitim Bölümü son sınıf öğrencisi olan ve Erkekler 15K parkuru 1.'si olan Sait Kerem Yetişir, “Hava çok sıcaktı, zor bir parkurdu. Havayla mücadele ettiğimiz kadar biraz da yolla mücadele ettik. Çünkü traillerde böyle oluyor. Havanın zorluğuna rağmen birde yolu bulmaya çalışıyoruz. Zor şartlarda 1.oldum, mutluyum. Organizasyon çok güzeldi. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Maratona köpekleri ile katıldılar

Yarışmaya köpekleri ‘Merlot' ile katılan Aşkı Erenkul ve İrem Salmanoğlu, “Çok keyifliydi. Geçen sene gelmeyi çok istiyorduk açıkçası fakat tarihi kaçırdığımız için bu seneye kısmet oldu. Beklediğimizin üzerinde bir parkur oldu. Gerçekten rahat bir parkurdu. Merlot için zor bir parkur değildi ama hava sıcaklığı nedeni ile su ihtiyacının giderilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandılar.

Yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreninde Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz ve Atletizm Federasyonu Temsilcisi Eray Türemen tarafından Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.