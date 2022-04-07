"Uluslararası Karacaoğlan Sanat Sempozyumu" 10 Nisan'da başlıyor

Mersin'in Mut ilçesinde, bu yıl ilki düzenlenecek Uluslararası Karacaoğlan Sanat Sempozyumu, 9 ülkeden 20 ressamın katılımıyla 10-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Mut Belediyesinin desteğiyle, Mut Uluslararası Sanat, Kültür, Eğitim ve Müzecilik Derneği (USKEM) tarafından organize edilen 1. Uluslararası Karacaoğlan Sanat Sempozyumu, 10 Nisan 2022 tarihinde Mut Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda başlayacak.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, 10 Nisan'da belediye toplantı salonunda Karacaoğlan paneli, 16 Nisan'da Mut Kalesi Festival alanında resim sergisi açılacağını söyledi.

Sempozyumda canlı performansın da aralarında bulunduğu çeşitli etkinliklerin gerçekleşeceğini aktaran Başkan Şeker, "Sempozyum aynı zamanda tarihi ve kültürel mirasın korunarak geleceğe köprü olma gayelerinin ilk adımı olacak. Yerelde ve ulusal kamuoyunda Mut ve Mersin'in, uluslararası çapta ise Türkiye'nin sanatsal ve kültürel tanıtımına katkı sağlayarak uluslararası etkileşimin artırılacağına inanıyorum" dedi.

USKEM Derneği Başkanı Muhammet İnce ise organizasyona 9 ülkeden 20 ressamın 7 gün boyunca ilçede ağırlanacağını belirtti.