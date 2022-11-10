İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uluslararası koruma altında bulunan Göksu Deltası'nda yangın

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin’in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası, Taşucu Mahallesi Çavuşbucağı mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası, Taşucu Mahallesi Çavuşbucağı mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliği ekipleri sevk edildi. Bataklık arazi nedeniyle müdahale edilemeyen yangının çevreye yayılmaması için ekipler nöbet tutuyor. Olumsuz arazi şartları nedeniyle belirli bölgelerde söndürme çalışmaları, sabaha kadar devam edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.