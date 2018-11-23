Uluslararası Mersin Maratonu için kayıtlar başladı

'sü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Maratonu için kentin farklı noktalarında kayıt stantları açıldı.

Bu yıl 100 bin kişinin katılımının hedeflendiği ve "Engelleri Aşmak İçin Mersin'e Koş Mersin'de Koş" sloganı ile koşulacak olan Uluslararası Mersin Maratonu'na internet sitesinin yanı sıra kurulan stantlardan da kayıt yaptırılabiliyor. 16 Aralık 2018 tarihinde yapılacak olan maraton 42 km, 15 km ve halk koşusu kategorilerinden oluşuyor. Maratona internet üzerinden kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 'mersinmaraton.org' sitesinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Öte yandan vatandaşlar, 13 Aralık tarihine kadar kentin belirli noktalarına kurulan stantlarda kayıt yaptırabilecek.

42 kilometre ve 15 km koşusuna katılmak isteyen vatandaşlar için kayıt bedeli 50 TL olarak belirlenirken, halk koşusu ise ücretsiz olacak.