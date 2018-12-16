Uluslararası Mersin Maratonu'na Kenyalı atletler damga vurdu

Mersin Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü yapılan Uluslararası Mersin Maratonu sona erdi. 130 binden fazla kişinin katıldığı maratonda, 42 kilometre koşusunda ilk 3 sırayı Kenyalı sporcular aldı. Kadınlar 42 kilometre koşusunda ise ilk 2 sırada Etiyopyalı atletler yer alırken, 3. sırayı Kenyalı atlet elde etti.

4'üncü Uluslararası Mersin Maratonu sona erdi. Bu yıl, profesyonel sporcuların da katıldığı 42 kilometre maraton, 15 kilometre koşusu, 5 kilometre halk koşusu, çocuk maratonu, özel sporcular koşusu ve tekerlekli sandalye koşusu yapıldı. Maraton sabah 08.50'de yapılan tekerlikli sandalye koşusu ile başladı. Forum Alışveriş Merkezi önünden verilen maraton startına, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar katıldı. Maraton yaklaşık 130 bin kişinin katıldığı halk koşusu ile sona erdi. 7'den 70'e binlerce Mersinlinin katıldığı halk koşusunda renkli görüntüler oluştu.

42 kilometre erkeklerde Kenyalı sporcular ilk 3'de yer aldı

42 kilometre parkurunda birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri Kenyalı atletlerden geldi. Kenyalı atletlerden Kenneth Kiplagat Limo 2 saat 10 dakika 12 saniye ile parkur rekorunu kırarak birinci olurken, Hillary Kipchumba 2 saat 10 dakika 43 saniye ile ikinci, Benard Cheruiyot Sang 2 saat 14 dakika 46 saniye ile üçüncü oldu.

42 kilometre kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Konjit Tilahun Biruk 2 saat 33 dakika 18 saniye derecesiyle birinci olurken, yine Etiyopya'dan Chaltu Dida 2 saat 35 dakika 44 saniye ile ikinci, Kenyalı atlet Gladys Chemweno ise 2 saat 38 dakika 36 saniye ile üçüncü sırada yarışmayı tamamladı.

42 kilometre Türk erkeklerde Bekir Karayel 2 saat 23 dakika 10 saniye ile birinci, Ömer Alkanoğlu 2 saat 26 dakika 02 saniye ile ikinci, Ercan Arslan 2 saat 27 dakika 52 saniye ile üçüncü oldu. 42 kilometre Türk kadınlarda da Şeyma Yıldız 2 saat 44 dakika 37 saniye ile birinci, Dilan Atak 2 saat 51 dakika 32 saniye ile ikinci, Demet Dinç 2 saat 53 dakika 39 saniye ile üçüncü basamakta yer aldı.

15 kilometre erkeklerde Murat Bazezew birinci oldu

Bin 72 atletin kıyasıya mücadele ettiği 15 kilometre koşusunda ise Etiyopyalı atlet Murat Bazezew 44 dakikalık derece ile birinci oldu. Kenyalı atlet Frankline Ngelel 44 dakika 20 saniyelik derece ile ikinci, yine Kenya'dan Boaz Kiptoo Kiplagat 44 dakika 58 saniye ile üçüncü oldu. 15 kilometre kadınlarda ise Kenya'dan katılan Delvine Meringor 48 dakika 38 saniye ile birinci, yine Kenya'dan Daisy Jeptoo Kimeli 49 dakika 21 saniye ile ikinci, yine Kenya'dan Vicoty Chepngeno 50 dakika 32 saniyelik derece ile üçüncü oldu.

15 kilometre Türk erkeklerde Alper Demir 45 dakika 56 saniye ile birinci, Ramazan Özdemir 46 dakika 25 saniye ile ikinci, Mert Girmalegese 46 dakika 41 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.15 kilometre Türk kadınlarda Nuran Satılmış 54 dakika 58 saniye ile birinci, Yayla Kılıç 55 dakika 50 saniye ile ikinci, Remziye Temel 56 dakika 04 saniye ile koşuyu üçüncü tamamladı.

Tekerlekli sandalye ile engelleri aştılar

4. Uluslararası Mersin Maratonu'nu başlatan tekerlekli sandalye yarışında ise erkeklerde Ömer Cantay 2 saat 20 dakika 14 saniye ile birinci, kadınlarda ise Hamide Doğangül 2 saat 23 dakika 46 saniye ile birinci oldu.

Yarışmaların ardından ödül töreni yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.