Uluslararası sanatçılar, eserlerini pandemi kahramanlarına bağışladı

MERSİN (İHA) – Mersin'de korona virüs salgınıyla mücadelenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanları, anlamlı bir sergi ve bağışla moral buldu. Uluslararası Kültür Sanat Topluluğu Eko Turizm Derneği, uluslararası üye sanatçılarının yaptığı 100'ün üzerinde eseri, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanları için sergiledi. Sergide yer alan eserlerin tamamı da hastaneye bağışlandı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, korona virüs (Covid-19) sürecinde anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Mersin‘de bir ay önce kurulan Uluslararası Kültür Sanat Topluluğu Eko Turizm Derneği (USART), pandemi kahramanlarına destek ve moral sağlamak adına, aralarında Türkmenistan, İran, Azerbaycan gibi ülkelerden üyelerinin de bulunduğu 100'ün üzerinde sanatçının eserleriyle hastanede sergi açtı. Sadece sağlık çalışanlarının gezebilecekleri sergide, pandemi kahramanlarının duygularını yansıtan resimlerin yanı sıra modern ve geleneksel yaşamı anlatan eserler yer alıyor.

Covid-19 önlemleri altında gerçekleştirilen serginin açılışına, Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, USART Başkanı, Ressam Hülya Gülmez ile bazı sağlık çalışanları katıldı. Maskelerle ve sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenen açılışta, İl Sağlık Müdürü Bahçaçı, sergiyi gezerek, Dernek Başkanı Gülmez'den eserlerle ilgili bilgi aldı.

“Mersin olarak bu süreci iyi yönettik”

Sağlık Müdürü Bahçacı, sergide yaptığı açıklamada, Mersin olarak korona virüs ile mücadelede Mersin halkının desteği olarak çok değişik yansımaları gözlemlediklerini söyledi. Bahçaçı, “Konulan sosyal mesafeye halkımızın uyduğunu, kurallara uyum sağladığını gördük ve Mersin olarak da bu süreci iyi yönettik. Türkiye'de de korona süreci çok güzel yönetildi” dedi.

“Çok anlamlı bir sergi”

Korona ile mücadele kapsamında kendilerine birçok kesimden destek geldiğini vurgulayan Bahçacı, açılan serginin de bu desteklerden biri olduğunu kaydetti. Bahçacı, “Şehir Hastanemizde, uluslararası ressamlarımızın ortaya koyduğu çalışmalar var. Korona virüsle mücadele kapsamında sağlık personeline desteklerini, duygularını ifade etmek için böyle bir çalışmayı yapmışlar, çok teşekkür ediyoruz. Ruhlarımızın inceldiği bir dönemde toplumun her kesiminden destek almanın anlamını, ancak bu duyguyu yaşayan insanlar bilir. Ben bugün bu desteklerle kendimi o kadar güçlü hissediyorum ki, korona vız gelir. Türkmenistan, Azerbaycan, İran gibi ülkelerden de ressam arkadaşlarımız bize destek olmak amacıyla resimlerini gönderdiler. Çok güzel konular işlenmiş. 100 temada 113 eser var. Bu sergi, Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında halka kapalı. Mersin Şehir Hastanesinde çalışan arkadaşlarımızın, arta kalan zamanları olursa gelip rahatlamak amacıyla toplumun diğer kesimindeki insanların bizim için ne düşündüklerini görmeleri adına çok anlamlı bir sergi” diye konuştu.

“Bizi hissetmişler, hissettiklerini de bize yansıtmışlar”

Başhekim Bahar Aydınlı da sergide duyguların, düşüncülerin kaleme, tuvale ve resme yansımış halini gördüklerini belirterek, “Sağlıkçılar olarak, bize bu resimleri gönderen ressamlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bizi hissetmişler, hissettiklerini de bize yansıtmışlar. Biz sağlık için varız, korona ile mücadelede sonuna kadar varız. Bize bağışladıkları resimlerini duvarlarımıza asacağız ve bizimle birlikte yaşamalarına izin vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Onların yanında olduğumuzu hissetsinler istedik”

USART Başkanı Hülya Gülmez ise dernek olarak ilk sergilerini sağlık çalışanları için açtıklarını söyledi. Derneğin, 200 kişilik öğretim görevlisinden oluştuğu bilgisini veren Ressam Gülmez, şunları söyledi:

“Korona virüs sürecinde neler yapabiliriz sanat adına diye düşündük. Hastanemizde, pandemi kahramanlarımıza bir sergi yapalım; duygu ve düşüncelerimizi onlarla paylaşalım, onların yanında olduğumuzu hissetsinler istedik. Buradaki eserler hem Türkiye'deki hem de yurt dışında derneğimizin üyesi olan sanatçı dostlarımıza ait. Sergide, dernek üyesi hocalarımızın karma eserleri var. Şu ana kadar arkadaşlarımız 113 tane eser gönderdi, hala gelmeye devam ediyor. İran, Kerkük, Bakü, Türkmenistan gibi ülkeler ve şehirlerden hocalarımız, dışarıdan gelmesi yasak olduğu için Türkiye'deki galerilerde bulunan eserlerini göndererek bağışta bulundular. Hediye ediyorlar arkadaşlarımıza. Bize bu fırsatları verdikleri için de hastanemize çok teşekkür ediyoruz.”

Gülmez, açıklamasının ardından, İranlı Hattat Salih Al Zamo'nun sergiye gönderdiğini eserini de Bahçacı'ya armağan etti.