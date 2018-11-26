Akdeniz Belediyesi, ilçede bulunan Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı'na ışıklı ve müzikli süs havuzu inşa ediyor. Tamamlandığında suyun, müzik ve ışıkla uyum içerisinde hareket edeceği süs havuzu şimdiden vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Akdeniz Belediyesi'ne bağlı ekipler, ışıklı ve müzikli olması sebebiyle Mersin'de ilk olacak olan süs havuzu için prova çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Özellikle suyun, müzik ve ışıkla uyum içinde dans ettiği anlar, parkımıza apayrı ve güzel bir hava katacak" dedi.

"Mersin'de bir ilk olacak"

Havuzun Mersin'de bir ilk olacağını kaydeden Pamuk, "Belediyemiz tarafından yaptırılan ve Mersin'de bir ilk olacak sesli ve ışıklı süs havuzumuz Akdeniz'e ve Mersin'e çok yakışacak. Şu ana dek halkımızdan aldığımız tepkiler de çok olumlu yönde. Ümit Yaşar Oğuzcan parkımızda, akşam saatlerinde müzik eşliğinde gerçekleşecek birbirinden farklı ışık oyunlarıyla sunulacak görsel şovun, vatandaşlarımıza keyifli anlar yaşatacağına inanıyorum. Yapmış olduğumuz bir hizmetin, hayata kattığımız bir projeni vatandaşlarımız tarafından kabul görüp benimsenmesi ve ilgi görmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.