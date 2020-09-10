'Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Engelsiz Atölyesi' açıldı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, beraberinde Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ile birlikte, ‘Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Engelsiz Atölyesi'nin açılış programına katıldı.

Kooperatif Başkanı Soner Demir, programda yaptığı konuşmada, Akdeniz Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte, Türkiye'nin ilk engelsiz e-ticaret sitesini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Arkadaşlarımızın üretmiş olduğu tekstil ürünleri, zeytinyağı ve yöresel gıda ürünlerimizi e-ticaret üzerinden satışa sunuyoruz. Ayrıca limon, zeytin, portakal çiçekli kolonyalar üreteceğiz. Engelli kardeşlerimizin istihdamı için başka kooperatiflerle de işbirliğimiz sürüyor. Ayın 24 ile 28'i arasında Ankara'da, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenmesi planlanan kooperatif fuarına da katılacağız. Ankara'da, Mersin ve Akdenizimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz” dedi. Kooperatif olarak ilk siparişi Başkan Gültak'tan aldıklarını da dile getiren Demir, “Akdeniz Belediyesi için 5 bin adet bez pazar-market çantası dikiyoruz. Poşet torba kullanımdan kalktığı için artık çevre dostu bez torbalara dönüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Engelli kardeşlerimizin daima yanındayız”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da konuşmasında, projeye araç, gereç ve teçhizat yönünden destek verdiklerini belirterek, “Engelli kardeşlerimizin hayatta karşılaştığı engelleri ortadan kaldırmak adına Akdeniz Belediyesi olarak yanlarında olduk. Burada üretilen ürünlerden, pazar çantalarından siparişler verdik ve farklı kurum ve firmalara da arkadaşlarımızı yönlendirdik. Emekleri sonucu ortaya güzel ürünler çıktı. Belediye olarak burada üretilip satışa sunulan ürünleri alarak vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Böylelikle engelli vatandaşlarımıza da istihdam sağlamış oluyoruz. Biz bu gücü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve milletvekillerimizden alıyoruz. Eğer onlar bize bu gücü vermeseydi, biz de bu imkanları sunamazdık. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm vekillerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bu çalışmanın tüm belediye başkanlarına örnek olmasını diliyorum”

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, engellerine rağmen verdikleri mücadele ve gösterdikleri azim nedeniyle Demir ve kooperatif üyesi engelli vatandaşlara teşekkür etti. Taşkın, “Gerçekten çok güzel bir çalışma ve güzel ürünler ortaya çıktı. Engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırmak adına kurulan kooperatife desteği olan Belediye Başkanımız Mustafa Gültak'a ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu örnek çalışmanın, partisi ne olursa olsun diğer tüm belediye başkanlarımıza da örnek olmasını diliyorum. Buraya gelsinler, görsünler ve engelli kardeşlerimize destek olsunlar. Kooperatifimiz hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Engelsiz Atölye'sinin açılışı, kesilen kurdele ile gerçekleştirildi. Sonrasında da Milletvekili Taşkın ve Başkan Gültak, atölyedeki makinelerin başına geçerek, bir süre ürünlerin üretim sürecini izlediler.