Üniversite adayları Büyükşehir Belediyesinin Bilgi Yarışmasında ter döktü

Kura çekimi ile masaları belirleyen Başkan Seçer, zili çalarak Bilgi Yarışmasını başlattı. 27 yarışmacının katıldığı Bilgi Yarışmasının birincisi Merkez Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi takımı oldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenen Bilgi Yarışmasına katıldı. Başkan Seçer, önce kura çekimi ile masaları belirledi, ardından zili çalarak yarışmayı başlattı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Bilgi Yarışmasını, 700 öğrencinin yanı sıra meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları ve öğretmenler de izledi.

“Sizler bizlere enerji veriyorsunuz”

Başkan Seçer, konuşmasına başlamadan önce salonun enerjisinin çok yüksek olduğunu ifade ederek, “Sizler bizlere enerji veriyorsunuz. Aslında bir anlamda bizi hayata motive ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyoruz” dedi.

Yarının umudunun gençler olduğunu vurgulayan Seçer, “Geleceğimizin umudu gençler. Bu retorikte insanın kulağına hoş gelebilir ama gerçek böyle” diye konuştu.

Geçmişlerini bilmeyenlerin geleceklerini belirleyemeyeceklerini söyleyen Seçer, geçmişin yarınlara yürünen yolda bir el feneri görevi gördüğün ifade etti. Seçer, milli değerler içerisinde en büyük değerin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu vurgulayarak, “O'nun izinden de gitmeye devam edeceğiz. ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.' Yeni Türkçesi ; ‘Hayatta en önemli önder, yol gösterici bilimdir, ilimdir, irfandır, akıldır, düşüncedir, zekâdır. Bunu kullanmaktır. Onun için Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gideceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bizim size sağladığımız imkan sizin hakkınız”

Ülkenin eğitim sistemini makro anlamda düzenleyen kurumun Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu anımsatan Başkan Seçer, “Bu demek değildir ki, yerel yönetimlerin yetkileri, sorumlulukları, imkanları, bütçeleri eğitime katkı vermesin, değer vermesin ya da ülkede eğitim yokmuş gibi var saysın ya da bunun gerekli olmadığını düşünsün. Belediye başkanlığı, ağaç budamaktan, yol yapmaktan, beton yapmaktan ibaret değil. Rantın peşinden koşmak hiç değil. Bütün hizmetlerini yapar belediye başkanı ama sosyal belediyecilik yapmak durumundadır” dedi.

Gelir dağılımında adaletsizliği ortadan kaldırmanın en önemli ve değerli yolunun da sosyal devlet olmak olduğunu belirten Seçer, şöyle devam etti: “Bizim size sağladığımız imkan sizin hakkınız. Annenizin, babanızın, yaktığınız elektriğin, mazota ödediğiniz ÖTV'den kesilen vergilerle bizlerin aracılığıyla sizlere aktarılan bir haktır. Bir lütuf değil bu yapılanlar. 13 noktadaki Mersin Büyükşehir Belediyesinin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri bir lütuf değil. Bu sizin hakkınız. Biz ne dedik? Eğitimde fırsat eşitliği yapmak zorundayız. Onun için bunu yapıyoruz. Üniversiteye hazırlanıyorsa gençler, milyonlarca insan bu yarış içerisindeyse, ailesinin ekonomik durumundan dolayı hazırlık etüt merkezlerine gitme imkanı bulan öğrenciler var ama çocuklarına bu imkanı sağlayamayan ailelere de biz devlet olarak bu imkanı sağlamak zorundayız. Yaptığımız bundan ibarettir; helali hoş olsun. Ülkemizin geleceği sizlersiniz.”

“Türkiye'de örneği olmayacak dijital bir kütüphane yapıyoruz”

Mersin'in tarihi, kültürü ve yaşam biçimiyle medeniyetler kenti olduğunu söyleyen Seçer, “Sadece ülkemizde, bölgemizde değil, gelecekte dünyada parmakla gösterilecek kentlerin başında Mersin gelmektedir” dedi.

“Mersin'i bir üniversite, üniversiteli öğrenci kenti yapmak istiyoruz” diyen Seçer, Türkiye'nin dört bir tarafından öğrencilerin Mersin'i tercih etmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak çalıştıklarını söyledi. Seçer, öğrencilere yönelik okuma salonu hizmetlerinden de bahsederek, “Öğrencilerimiz gelsinler, orada derslerine çalışsınlar. Çaylarını, kahvelerini de içsinler, afiyet olsun. Tarsus'ta bir noktada açıldı; Ötüken Park. Bir nokta da Atatürk Parkında şu anda inşaatı devam ediyor. Kongre Merkezi civarında bir okuma salonumuz var. Marina bölgesinde yine bir okuma salonumuz var. Yine Kültür Parkta Galatasaray Meydanının olduğu bölgede 24 saat açık olacak olan dijital bir kütüphane yapıyoruz. Türkiye'de örneği olmayacak. Bunları sizler için yapıyoruz. Yeter ki ilim yapalım, irfan yapalım, başta ülkemizi, insanlığı geleceğe taşıyalım” diye konuştu.

“Gelecek akıldadır, bilimdedir, irfandadır. Bunu kendinize şiar edinin”

Eğitimin olduğu yerde kavganın olmayacağını kaydeden Seçer, gençlerden beklentisinin aklı ve bilimi ilke edinmeleri olduğunu söyledi. Seçer, “Eğitimin olduğu yerde kavga olmaz. Para her şey değildir. Para her şey olsaydı petrol zengini ülkelerde huzur olurdu, demokrasi olurdu. Gelecek akıldadır, bilimdedir, irfandadır. Sevgili evlatlarımız, bunu kendinize şiar edininiz. Bu ülke için, insanlık için öncelediğiniz ilim, irfan olsun. Sizden bir büyüğünüz olarak, belediye başkanı olarak istediğim budur. Bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da artarak devam edecek. Bugüne kadar ne yaptıysak; sizler için. Bundan sonra da sizler için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Ülkemi de insanlığı da ışıl ışıl gözleri olan bu aydınlık gençler kurtaracak”

Sınavın yaklaştığını söyleyen ve öğrencilerden sakin bir şekilde süreci tamamlamalarını isteyen Seçer, “Mutlaka çalışmak ama mutlaka sistemli, bilinçli çalışmak. O çok önemli. Bir de vücut kimyanızı dengede tutmak. Vücut kimyanız bozulursa emeğinizi de zayi edersiniz. Ben son derece rahatım, başım dik, kalbim de çok rahat, çünkü ben biliyorum; bunu gözlerinizden okuyorum; ülkemi de insanlığı da ışıl ışıl gözleri olan bu aydınlık gençler kurtaracak” dedi.

Yarışma çekişmeli geçti, kura çekiminden Merkez Şube çıktı

24 soruluk yarışmanın sonucunda 19 soruyu doğru yanıtlayan Merkez ve Tarsus şubeleri, yedek sorulara da aynı yanıtları vererek beraberliği sürdürdü. Meral Seçer'in kura çekimiyle sonuçlanan yarışmanın birincisi Merkez Şube olurken; Tarsus Şubesi ikinci, Gülnar Şubesi ise üçüncü oldu. Kura çekiminin zor bir görev olduğunu belirterek tüm yarışmacıları tebrik eden Meral Seçer, “Kendi ilçelerini temsil edecek yüreklilikle, özveriyle buraya geldiler” dedi.

Birinciliği kazanarak tablet ödülünü alan merkez şube öğrencilerine ödüllerini Meral Seçer verdi. Yarışmanın ikinci ve üçüncülerine de bluetooth kulaklık hediye edildi.

Merkez Şube yarışmacılarından Nisanur Demir, birincilik heyecanını “Çok heyecanlıydı. Çok eğlendik. Üstüne birinci de olunca daha güzel oldu. Tablet aldık. Bir de defter verdiler. Eğitim amaçlı kullanacağım, işime yarayacak” ifadeleriyle anlattı.