Üniversite öğrencileri, iş dünyasıyla 1. İş'te Gençlik Buluşmasında bir araya geldi

MERSİN (İHA) – Mersin'de düzenlenen 1. İş'te Gençlik Buluşması, üniversite öğrencileri ile iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi. Mersin İŞKUR İl Müdürü Halil Bozkurt, Mersin'de 2018 yılında 25 bin 787 kişiyi işe yerleştirdiklerini belirterek, “2019 yılı 26 Ağustos itibariyle İŞKUR tarafından özel sektör iş yerlerine 16 bin 796 kişi yerleştirildi. Bunlardan 5 bin 36'sı genç işe yerleştirme, 3 bin 367'si üniversite mezunu işe yerleşen kişiler” dedi.

Mersin Valiliği himayelerinde, Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu ve İş Kulübü işbirliğinde 1. İş'te Gençlik Buluşması düzenlendi. Sosyal Çalışma Programı katılımcısı üniversite öğrencilerini iş gücü piyasasına hazırlamak, istihdam edilebilirliklerini arttırmak, iş arama becerileri konusunda güçlendirmek, 2019 Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Mersin İŞKUR hizmetleri anlatmak amacıyla MTSO konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe üniversite öğrencileri yoğun katılım gösterdi. Etkinliğe, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan ile MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin İŞKUR İl Müdürü Halil Bozkurt ile iş gücü piyasasını yön veren kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

“İş gücüne katılım oranı her geçen gün artıyor”

Mersin İŞKUR İl Müdürü Bozkurt, 1. İş'te Gençlik Buluşması'nın açılışında yaptığı konuşmada, işsizliğin bugün dünyanın ortak sorunu olduğunu vurguladı. Neredeyse tüm dünyada genel işsizlik oranının iki katı düzeyinde seyreden genç işsizlik olgusunun da önemli olduğunu belirten Bozkurt, Türkiye İş Kurumu 2023 istihdam hedefleri çerçevesinde, aktif iş gücü piyasaları ve çalışma politikaları sayesinde Türkiye'de genç işsizlik sorununu istihdam politikaları ile aşmaya çalıştıklarını söyledi. İş gücü piyasalarındaki gelişmelere paralel olarak İŞKUR'un aktif iş gücü programları sayesinde iş gücüne katılım oranının her geçen gün arttığını ifade eden Bozkurt, 2017'de başlatılan Milli İstihdam Seferberliğinin kapsamının 2018 ve 2019 yıllarında genişletildiğine işaret etti. Bozkurt, “Bu çerçevede, bir taraftan özellikle gençlerin, kadınların ve engelli vatandaşlarımızın daha fazla iş hayatına atılmaları, diğer taraftan ise işverenlerimizin üzerindeki personel maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmiştir. Bu yıl da işverenlerimiz, iş arayanlar, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler gibi ilgili tüm taraflarla diyalog ve işbirliğimizi artırarak, iş gücü piyasasını sadece izleyen değil, yönlendiren kurum olma yönünde önemli adımlar atmak istiyoruz” diye konuştu.

“İŞKUR, 2019 yılı 26 Ağustos itibariyle 16 bin 796 kişiyi özel sektörde işe yerleştirdi”

Mersin iş gücü piyasasından veriler paylaşan Bozkurt, il genelinde 17 bin 433 firmanın yanı sıra küçük esnafın da bulunduğunu kaydetti. Mersin'de 2018'de İŞKUR tarafından 25 bin 787 kişinin işe yerleştirildiğini bildiren Bozkurt, “Bunlardan 7 bin 694'ü genç işe yerleştirme, 5 bin 138'i de üniversite mezunu işe yerleşen kişiler. 2019 yılı 26 Ağustos itibariyle İŞKUR tarafından özel sektör iş yerlerine 16 bin 796 kişi yerleştirildi. Bunlardan 5 bin 36'sı genç işe yerleştirme, 3 bin 367'si üniversite mezunu işe yerleşen kişiler. 2018 yılında 8 bin 889, 2019 26 Ağustos itibariyle 6 bin 512 kişi mesleki eğitim ve programlarımızdan yararlanarak iş gücüne katıldılar” ifadelerini kullandı.

Sosyal Çalışma Programının, ilk kez bu yıl Temmuz ayında başladığını dile getiren Bozkurt, 20 bin öğrencinin bu programa başladığını söyledi. Yerleştirmelerin merkezi kura sistemiyle yapıldığını belirten Bozkurt, bu öğrencilerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderildiklerini anlattı. Bozkurt, bu programla hedeflerinin, üniversite öğrencilerinin iş hayatına girişlerini kolaylaştırmak, teknik becerilerini artırmak, takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirmek olduğunun altını çizdi. Bozkurt, öğrencilerin, program kapsamında kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması; kütüphanelerin bakımı ve düzeni; kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında çalıştıklarını kaydetti.

“Asla umudunuzu yitirmeyin. Gençler benim umudumu artırıyor”

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ise konuşmasına gençlere seslenerek başladı. Gençlere, “Yüzünüz gülsün. Çok güçlü bir ülkenin fertleriyiz. Asla umudunuzu yitirmeyin. Ben yitirmiyorum, çünkü sizler varsınız” diyen Kızıltan, gençlerin umudunu artırdığını vurguladı. Gençlerin en büyük kaygılarının, eğitimlerini tamamladıktan sonra iş bulma konusu olduğuna dikkat çeken Kızıltan, “Ben de MTSO başkanlığı görevine geldiğimden bu yana bunu yoğun bir şekilde yaşıyorum. Üniversite mezunu gençlerimiz ile lise ve teknik lise mezunu öğrencilerimiz de bu arayış içinde” şeklinde konuştu.

İŞKUR ile MTSO'nun uzun süredir işbirliği içinde çalıştığını belirten Kızıltan, Mersin İŞKUR'un istihdamın artması noktasında çok yoğun bir çalışmayla olumlu işler yaptığını vurgulayarak, kurum yöneticilerine teşekkür etti. TOBB'da gerçekleştirilen Ekonomi Şurası'nda, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında tüm oda başkanlarının istihdam sözü verdiklerini anlatan Kızıltan, kendisinin de Mersin adına 2019 yılı için 40 bin istihdam artışı sözü verdiğini söyleyerek, “Bu 40 bini hep birlikte tamamlayacağız” dedi.

Milletvekilleri Taşkın ve Özkan'ın da birer konuşma yaptıkları etkinlikte, iş dünyasının profesyonelleri üniversite öğrencileri ile deneyimlerini paylaştı.