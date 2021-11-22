Üniversite öğrencileri tarihe yolculuk yaptı

Mersin polisi, 'Tarihe Yolculuk' projesi kapsamında 36 üniversite öğrencisini Bursa, Çanakkale ve İstanbul'u gezdirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Dairesi Başkanlığı koordinesinde Mersin TEM Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri F Büro Amirliği, gençleri terör örgütlerinin eleman kazanma çalışmalarına karşı bilinçlendirilerek tuzaklarına düşmelerinin engellenmesi, devlet vatandaş işbirliğinin pekiştirilmesi, halkın devlete olan güven ve desteğinin güçlendirilerek terörle mücadelede halk desteğinin arttırılması, terör örgütlerinin gerçek yüzünün gösterilmesi, bu örgütlere karşı toplumsal refleks ve bilincin geliştirilmesi, illegal örgütlerin propagandalarının etkisiz hale getirilmesi, terör dışında şiddete yönelen aşırılıkların ve yeni eleman temin etmelerinin önlenmesi amacıyla Bursa-Çanakkale-İstanbul illerine 'Tarihe Yolculuk Projesi' projesi kapsamında gezi düzenledi.

Mersin Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 36 öğrenci, Bursa'nin tarihi yerleri, Çanakkale Şehitliği, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı, Miniatürk, Panorama 1453, Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii ve İstanbul Akvaryum gibi yerleri gezdi.