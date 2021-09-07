Üniversite öğrencilerine eğitim desteği

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, 4 yıllık üniversite kazanan ve okul kaydını yaptıran her bir öğrenciye bin 500 lira eğitim yardımı yapacak.

Yenişehir Belediye Meclisi Eylül ayı 1. birleşimi Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, başkanlığında yapıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen meclis toplantısında konuşan Başkan Özyiğit, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Özyiğit, “Zorlukla geçen 2019-2020 dönemi pandemi nedeniyle büyük bir aksamaya uğradı, diliyoruz ki 2021'de çocuklarımız gençlerimiz eğitim süreçleri bir aksamaya uğramadan yüz yüze eğitim görür ve sağlıklarında bir aksama olmadan da bu süreci tamamlarlar” dedi.

Öğrencilerin yüz yüze eğitime yeniden adapte olmada sorunlar yaşayabileceğine değinen Özyiğit, bu tür sorunlar yaşayan çocukların ailelerinin Yenişehir Belediyesi Akademi'ye başvurarak psikolog desteği alabileceğini söyledi. İlçedeki tüm okulların bina ve bahçe temizliklerine destek verdiklerini anlatan Özyiğit, “Okullarımızın maske, dezenfektan gibi ihtiyaçlarını takip edip gerekli desteği vereceğiz” diye konuştu.

Korona virüs salgınına karşı aşı çağrısını yineleyen Özyiğit, “Pandemi oldukça etkili olmaya devam ediyor. Ateş düştüğü yeri yaktığı için insanlar gerçekleri göremiyor. Aşı daha bulunmadan önce bunun tek çaresinin aşı olduğunu söylüyorduk, ne zaman bulunacağı beklentisi içerisindeydik. Aşı bulundu ama görüyoruz ki vatandaşlarımızın illere göre yüzde 20, 30, 40 aşı olmadığı görülüyor. Şehir efsaneleri oluşturarak onlara itibar ediliyor, bilime itibar edilmiyor. Bu kabul edilebilir değil” dedi.

Yenişehir Kent Konseyi ve bir kitap okuma grubu iş birliğiyle yapılan Osman Şahin Öykü etkinliğini de değerlendiren Özyiğit, “En çok keyif aldığım, iyi ki yapmışız dediğim bir etkinlik oldu. Osman Şahin'den bir söz aldık. 25 bin kitabını ve arşivini Yenişehir Belediyesine hediye edecek. Böylece bir kütüphane ve müze kurabileceğiz. Menteş Mahallesinde yapmakta olduğumuz Kültür Kompleksinde bunu yapabiliriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin en güzel kreşini yapacağız”

Yenişehir Belediyesi Özel Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi'nin (BETEM) tamamlandığını, önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceklerini söyleyen Özyiğit, “Türkiye'nin en güzel kreşini yapacağız diye yola çıkmıştık, açılışını yaptığımızda bu iddiamıza ne kadar yaklaştığımızı sizler de göreceksiniz. BETEM'de tabi ki içerik önemli. Bu içerikle ilgili biz Marmara Üniversitesi ile başlatmış olduğumuz okul öncesi eğitim projemizin bir sonraki ayağı olduğu için, öğretmenlerimizin seçiminden yeniden eğitimine kadar bütün süreci onlar yönetti. Çocuklarımızın, ağaç yaşken eğilir sözüne uygun olarak daha sıfır yaşından itibaren eğitimine devam edeceğiz, bu konuda örnek olmaya devam edeceğiz. Ülkeye örnek olmaya devam edeceğiz. Çünkü ülkemizde okul öncesi eğitim gerçekten çok üstünde durulmayan, adeta taca atılmış bir konu. Yerel yönetimler de sorumluluk alabilir. Bunu gösterdik” dedi.

Özyiğit'in konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Yenişehir 1. etap, 2. etap ve 3. etap 1/1000 ölçekli revizyon imar planları ile ilgili teklif imar ve ekoloji komisyonlarına sevk edildi. Belediye meclisinde, üniversite eğitimine hak kazanan gençlere ilk yıla ve bir kereye mahsus olmak üzere eğitim yardımı yapılması teklifi de oy birliğiyle kabul edildi.

Yenişehir'de ikamet etmek kaydıyla, Türkiye içinde 4 yıllık üniversite kazanan ve okula kaydını yaptıranlar 17 Aralık Cuma gününe kadar Yenişehir Belediyesinin web sitesinden başvuru yapabilecek. Eğitim yardımına 4 yıllık üniversite kazanan herkes başvurabilecek. Aynı evden kardeşler aynı zamanda okul kazanmışlarsa başvuru yapıp eğitim desteğini alabilecek. Vakıf üniversitelerini yüzde 100 burslu olarak kazanan öğrenciler de başvurabilecek. Bin 500 TL'lik eğitim yardımı 2 taksitle öğrencilere verilecek.

Toplantıda İmar, Ekoloji, Proje Geliştirme, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonun Yenişehir'in kırsal ilçelerindeki ormanlık alanlar ve olası orman yangınları riskleriyle ilgili raporu da görüşüldü. Değirmençay, Kocahamzalı, Turunçlu, Uzunkaş, Çukurkeşlik, Emirler, İnsu, Karahacılı mahalleleriyle ilgili orman yolu ve bağlantı yolları önerilerinin yer aldığı komisyon raporu oybirliğiyle kabul edildi. Özyiğit, “Bir olay olmadan tedbirlere dikkat çeken böyle bir çalışma yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü sonradan eyvah demek fayda vermiyor. Bu çalışma kıymetlidir. İlgili birimler gereğini yapacaktır” dedi.