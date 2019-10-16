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Üniversitede terör örgütüne eleman temin etmeye çalışmışlar

Mersin’de üniversitede örgüte elaman temin etme çalışmaları yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi 3’ü kadın 12 kişi, adliyeye sevk edildi.

Mersin'de üniversitede örgüte elaman temin etme çalışmaları yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi 3'ü kadın 12 kişi, adliyeye sevk edildi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda birçok örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan örgüt propagandası içeren kitaplar ve dijital malzemeler ele geçirildi.


Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda, DGH adına Mersin Üniversitesi (MEÜ) içerisinde faaliyet yürüten, yurtiçinde ve yurtdışında terör örgütünün birçok toplantısına katılan ve üniversite içerisinde örgüte elaman temin etme çalışmaları yürüttükleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.


Operasyonlarda R.K., G.K., N.Y., B.Ç., A.E., Y.K., K.T., F.T., E.A., S.E., V.T. ve S.Ç. gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan K.Ü.'nün ise aranmasına devam ediliyor. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise birçok örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan örgüt propagandası içeren kitaplar ve dijital malzemeler de ele geçirildi.


Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 3'ü kadın 12 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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