Üniversiteli kızlara içi su dolu balon atan şahıslar tahliye edildi

Mersin'de yolda yürüyen 3 üniversiteli kıza sosyal medyadan gördükleri 'balon atma challengedan' etkilenerek içi su dolu balon atıp birinin yaralanmasına neden olan 2 şüpheli, bugün görülen duruşmada tahliye edildi.

Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanıklar Ahmet K. ile Bilal K. SEGBİS yöntemi ile katıldı. Duruşmada, 2 sanık da yaptıkları eylemden pişman olduklarını ve ders aldıklarını belirterek tahliyesini istedi. Taraf avukatlarını da dinleyen hakim, delillerin toplanmış olması ve karartma durumunun söz konusu olmaması nedeniyle sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı 30 Mayıs 2023 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Merkez Mezitli ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde 18 Kasım 2022 tarihinde, seyir halindeki motosikletten kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye doğru bir cisim fırlatarak, Hatice A.'yı yaralayan ve olay yerinden kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerinin detaylı çalışması sonucu gözaltına alınmıştı. Hatice A. ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Olayı gerçekleştiren Ahmet K. ve Bilal K. emniyetteki ifadelerinde, sosyal medyada çekilen videolardan esinlenerek öğrencilere içi su dolu balon fırlattıklarını belirtmişti. Ahmet K. ve Bilal K, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayla ilgili 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştı.