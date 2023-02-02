Üniversiteli kızlara içi su dolu balon atan şahısların yargılanmasına devam edildi

Mersin'de yolda yürüyen 3 üniversiteli kıza sosyal medyadan gördükleri 'balon atma challengedan' etkilenerek içi su dolu balon atıp birinin yaralanmasına neden olan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanıklar Ahmet K. ile Bilal K. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Hatice A.'ya yardım eden tanık dinlenirken, 2 sanık bir kez daha pişman olduklarını dile getirdi.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme hakimi, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Olayın geçmişi

Merkez Mezitli ilçesi Yenimahalle Mahallesinde 18 Kasım 2022 tarihinde, seyir halindeki motosikletten kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye doğru bir cisim fırlatarak, Hatice A.'yı yaralayan ve olay yerinden kaçan 2 şüpheli polis ekiplerinin detaylı çalışması sonucu gözaltına alınmıştı. Hatice A. ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Olayı gerçekleştiren Ahmet K. ve Bilal K, emniyetteki ifadelerinde, sosyal medyada çekilen videolardan esinlenerek öğrencilere içi su dolu balon fırlattıklarını belirtmişti. Ahmet K. ve Bilal K, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayla ilgili "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.