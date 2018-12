Ünlü sanatçı Edis, Torosları coşturdu

Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, ünlü sanatçı Edis'in sahne aldığı konserde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Toroslar Belediyesi'nin Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında organize ettiği ancak şehit haberleri nedeniyle ertelenen Edis konseri, Koray Aydın Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Havai fişek gösterileri eşliğinde sahneye çıkan ünü sanatçı Edis, sevilen şarkıları ve muhteşem performansıyla Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşatırken, özellikle genç hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği konseri coşkuya dönüştürdü.

Mehteran takımının gösterileri ile başlayan konser öncesinde konuşan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, soğuk havaya rağmen düzenledikleri konserde birlik ve beraberliğin en güzel fotoğraf karesini veren tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Konserin aslında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle düzenleyeceklerini hatırlatan Tuna, "Biliyorsunuz ki, o günlerde şehitlerimiz vardı. Kınalı kuzularımızın anısına saygımızdan dolayı bugüne erteledik" dedi.

1071'de Sultan Alparslan'ın Türk yurdu olarak aldığı günden bu yana bu coğrafyada emperyalist güçlerin hayallerinin bitmediğine vurgu yapan Tuna, "Dünden bugüne yazdıkları senaryolarla, dıştan destek ve içerden alet olanlarla bu millet üzerinde oynadıkları oyunlara inat, bu millet dün de dik durdu, bugünde dik durdu, yarınlarda da hep birlikte dik durmaya devam edecektir. 19 Mayıs 1919'da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a ayak basmak suretiyle kurtuluş mücadelesinin ilk meşalesini yakmış, bu milletin asla boyunduruk altında yaşamayacağını ifade etmek suretiyle 'ya İstiklal ya ölüm' demiştir. İşte böyle bir Ata'nın evlatları olmaktan her zaman gurur duymaktayız. İmkansızlar içerisinde kurtuluş mücadelesinde galip ayrılarak, 9 Eylül'de düşmanı yurttan atarak akabinde 29 Ekim 1923'de bu milletin karakterine en yakışan, en doğru yönetim şekli cumhuriyet diyerek, cumhuriyeti kurmuş ve kendisinden sonraki gelecek nesillere emanet etmiştir. Ve hakikatten atalarımızdan aldığımız cumhuriyetimizi omuzlarımızda taşıyoruz" diye konuştu.

Bugüne kadar gençlerin her zaman desteklerini gördüklerini ve her zaman birlikte yol yürümekten büyük onur duyduklarını belirten Tuna, şöyle devam etti; "1999 yılından beri söylediğimiz 'lider ülke Türkiye' vizyonu. Ekonomik anlamda üreten yapısıyla gelişmiş, zenginleşmiş bir Türkiye lider ülke sevdası. Ekonomik anlamda güçlü olan bir ülkenin elbette ki bölgesinde de siyasi olarak yaptırımı olan bir Türkiye hayalimizdir. Bize bu cumhuriyeti emanet eden Atatürk'ün her sözünü, düşüncesini doğru algılamak ve anlamak durumundayız. Çünkü bizi millet yapan değerlerimizi yok etmek için uğraşan çok yapılar var. Kalabalığı millet yapan değerler dilidir, bayrağıdır, vatan toprağıdır, maneviyatıdır, milli kültürüdür ve tarih şuurudur. Bu değerleri boşalttığınızda millet olma özelliğini ortadan kaldırırsanız ve sadece madde ve materyale tapan bir grup haline gelirsiniz. 15 yıldır görev yaptığımız Toroslar'da dünden bugüne yaptığımız hizmetlerle Toroslar'ın değerini tam 20 kat büyüttük. 21.yüzyıl şartlarına uygun şehircilik anlayışını kentimize getirirken, özel gün ve haftaları asla unutmadık, unutturmadık ve hep birlikte inşallah unutturmayacağız. Bu vesileyle bu toprakları vatan yapan başta Ulu Önderimi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Başkan Tuna, konuşmasının ardından ünlü sanatçı Edis'e geceye sunduğu katkılarından dolayı teşekkür etti ve üzerinde Toroslar Belediyesi'nin logosu bulunan çini işlemeli fincan takımı hediye etti. Sanatçı Edis'de Başkan Hamit Tuna'ya teşekkür ederek, Mersin'de böyle güzel bir organizasyonda Mersinlilerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.