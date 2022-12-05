Unutulmaya yüz tutan "Kaynar" lezzeti kadın girişimci ile yaşatılıyor

Tarsus'ta yaşayan emekli banka müdürü Serpil Demir, unutmaya yüz tutmuş lezzetlerden olan "kaynar" satışı yaparak geçimini sağlıyor. Bu damak tadını yaşatmak amacıyla yola çıktığını belirten Demir, "Kadınlar lütfen vazgeçmesinler. İnatla, istikrarla, yollarına ve üretmeye devam etsinler" dedi.

Kendisi ile birlikte esnaflık yapan diğer 15 kadın işletmeci ile birlikte, tarihi Kırkkaşık Bedesteni'nin içerisinde yöresel lezzet Kaynar'ı kaynatmaya devam eden Serpil Demir, üretici kadın stantları aracılığı ile katıldığı etkinliklerde, tanınırlığının ve bilinirliğinin arttığını söyledi. Ekonomik şartların çok zor olduğunu ve üretici kadınların ayakta kalabilmek için çok büyük mücadeleler verdiğini söyleyen Demir, "Bir kadın üretici olarak, desteklenmeye ihtiyacımız var. Şu anda Kırkkaşık Bedesteni'nde benimle birlikte 16 kadın çalışıyoruz. Biz burada çok huzurluyuz, çok mutluyuz, ama büyük desteklere ihtiyacımız var" diye konuştu.

Tarsus'ta geçtiğimiz günlerde yapılan 1.Uluslararası Tarsus Festivali'nin de kendilerine ciddi anlamda katkı sağladığına dikkat çeken Demir, "Biz Büyükşehir Belediyesi'nden çok destek alıyoruz. 3 gün süren Tarsus Festivali'nde hem biz üretici kadınlar olarak stant açtık, hem de buraya gelen misafirlerin Kırkkaşık Bedesteni'ni gezmesi, buradaki esnaf arkadaşlara büyük katkı sağladı" şeklinde konuştu.

Asla vazgeçmeyin"

Üretmek isteyen kadınlara da çağrıda bulunan Demir, "Kadınlar lütfen vazgeçmesinler. İnatla, istikrarla, yollarına ve üretmeye devam etsinler. Çünkü ben 15 yıldır bu işi yapıyorum. 15 yıldır çevremdeki insanlar bana, ‘bırak bu işi, yapma' dedi. ‘Herkesin evinde var, kaynatamazsın, para kazanacağını mı zannediyorsun?' dediler. Ama ben ısrarla, bildiğimden şaşmadım ve 15 yıldır kaynarın tanınabilirliğini artırdım ve markalaştırdım" ifadelerini kullandı.