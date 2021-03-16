Up&Fit markasından ihracat atağı

Markamız 2021 yılında da yeni bir ihracat atağı hazırlığında” dedi.

Daima en iyi ve en kaliteli kumaşları üretmeye çalıştıklarını ifade eden Merve Aydın, üretmiş oldukları kalite değerlerini dünyanın çeşitli bölgelerine ulaştırmak için yeni ihracat planları uyguladıklarını belirtti. Bu sayede dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan kadınları beden ölçüleri ne olursa olsun kaliteli tayt giyebilme isteğine kavuşturmak için çabaladıklarını söyleyen Aydın, "Birçok ülkeden yoğun talep geliyor. Gördüğümüz bu yoğun ilgi bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Bu yoğun ilgi nedeniyle yeni ihracat rotaları belirleyerek 2021'i çok daha verimli geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Son zamanlarda en trend kıyafetlerden biri olan taytın önemini vurgulayan ve bu önemi nedeniyle tüm dünyadaki tedarik kapasitesini arttıracaklarını vurgulayan Merve Aydın, "Biz daima dünya üzerindeki bütün kadınların özel olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle bütün kadınlara ultra gelişmiş teknolojik kumaşlardan üretilen taytlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. 2020 yılını Up&Fit (upandfit) olarak çok verimli geçirdik. 2021 yılını da Türkiye'de üretim yapan ilk tayt firması olarak geniş bir yelpazede ihracat gerçekleştirebilmenin azmi ile tamamlayacağız" diye konuştu.

“Dünyanın tayt anlayışını markamızla değiştiriyoruz”

Yeni alternatifler üreten kumaş sektöründeki teknolojik ilerlemeyi, tayt modelleri ile stilize ederek, kadının, taytı tüm yaşam alanlarında kullanabileceği hale getirdiklerini belirten Aydın, "Markamızın taytları artık klasik kullanım şekillerinin yanında şık mekanlarda da kadınların güzelliğini ön plana çıkartıyor. Şık ve kullanışlı taytlarda kullanılan ileri teknolojik kumaşlar kadınlarımızı sadece şık değil aynı zamanda incecik gösterebilecek şekilde üretiliyor" şeklinde konuştu.

Minimal fashion anlayışıyla tasarladıkları taytların, hem kaliteli ve toparlayıcı olması hem de rahatlıktan ödün vermemesi sebebiyle kısa sürede dolapların vazgeçilmezi olduğunu hatırlatan Merve Aydın; “Kadın taytına getirdiği yenilikçi anlayış ve minimal tasarımlarıyla son yılların en çok konuşulan tayt markası olmayı başaran UP&FIT (upandfit)'in ilk mağazası Nişantaşı'nda açıldı” diyerek, Nişantaşı mağazalarını duyurdu.