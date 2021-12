Uranium One Holding N.V. şirketi, Arjantin'de lityum yatağı geliştirmek için ortak girişim kurmak üzere anlaşma imzaladı

V., Tolillar lityum yatağını geliştirmek için bir ortak girişim kurmak üzere 29 Kasım'da Alpha Lithium Corporation ile bir anlaşma imzaladı. 27 bin 500 hektarlık bir alana sahip olan saha, dünyaca ünlü "lityum üçgeninde", yüksek konsantrasyonda lityum içeren hidromineral hammadde kaynaklarının yoğunlaştığı Arjantin eyaleti Salta'da yer alıyor.

Anlaşma, Uranium One Holding N.V. tarafından 30 milyon dolar karşılığında Alpha One Lithium B.V.'nin hisselerini satın alınmasını öngörüyor. Böylece Uranium One Holding N.V. ve Alpha Lithium Corporation sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 85 hisseye sahip olacak. Alpha One Lithium B.V.'nin ana varlığı, Tolillar lityum yatağını arama ve çıkarma haklarına sahip olan Arjantin tasarım şirketi Alpha Argentina S.A.'nın yüzde 100 hissesini oluşturacak.

Yatağını geliştirme projesi için fizibilite çalışmasının tamamlanmasından sonra Uranium One Holding N.V., Alpha One Lithium B.V.'nin sermayesine ek olarak 185 milyon dolara kadar yatırım yapma hakkına ve şirketteki payında buna karşılık yüzde 50'ye varan bir artışa sahip. Uranium One Holding N.V., opsiyonunu uygularken üretilen ürünlerin yüzde 100'ünü satın alma hakkına sahip.

Anlaşma, tarafların haklarını tam olarak uygulayabilecekleri ve yükümlülüklerini yerine getirebilecekleri bir dizi zorunlu koşulun yerine getirilmesinden kaynaklanıyor.

Anlaşma, Uranium One'ın iş çeşitlendirme stratejisinin uygulanmasının bir parçası olarak imzalandı ve bu, yüksek teknoloji endüstrilerinin hammaddeleriyle ilgili ‘nadir ve nadir toprak metalleri' yönünün geliştirilmesini öngörüyor.

Uranium One Group A.Ş. Başkanı (ana şirket Uranium One Holding N.V.) Andrey Shutov, "Lityum, geleceğin yeşil ekonomisine kaynak sağlamak için gerekli bir malzemedir. Bu iş alanının geliştirilmesi, Rosatom Devlet Şirketi için stratejik öneme sahiptir. Arjantin'deki proje, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak uygulanacaktır. Alanı, yerel toplulukların çıkarlarını dikkate alarak, çevre üzerinde minimum etkiye sahip yenilikçi teknolojileri kullanarak, bilimsel ve teknik işbirliği programlarını destekleyerek geliştirmeyi planlıyoruz. Şu anda diğer nadir metal yataklarını da değerlendiriyoruz" dedi.

Alpha Lithium'un başkanı ve CEO'su Brad Nichol da "Uranium One ile bir ortaklık başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Şirketin büyük ölçekli endüstriyel projeler sunma yeteneği ve madencilik ve işleme operasyonlarındaki kapsamlı küresel deneyimi, Tolillar madeninin başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve işletilmesi için çok değerlidir. Uranium One'ın lityum endüstrisine olan ilgisi, lityumun küresel ekonominin geleceği için kritik öneme sahip olduğunun açık bir göstergesidir ve son yıllarda Alpha Lithium'un çalışmalarına olan güveninin bir işaretidir" ifadesini kullandı.

Uranium One'ın finansal danışmanı Rothschild & Co, hukuk danışmanı ise Freshfields LLP.

Uranium One, ROSATOM'un TENEX şirketler grubunun yönetiminde yer alan uluslararası bir şirketler grubu. Şirket, çeşitlendirilmiş varlık portföyüne sahip dünyanın en büyük uranyum madenciliği holdinglerinden biri ve biyoyakıtlar ve nadir metaller (lityum vb.) dahil olmak üzere yeni iş alanları geliştiriyor.

Alpha Lithium, Kanada'da Hombre Muerto ve Tolillar'ın (Arjantin'in son gelişmemiş lityum yataklarından biri) lityum salatalarının geliştirilmesine adanmış bir şirket. Alpha Lithium, Tollilar sahasını araştırmak ve geliştirmek için tam haklara sahiptir.