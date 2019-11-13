Ürdünlü çocuğa tokat attığı için tutuklanan şahıs, ilk duruşmada tahliye oldu

Mersin'de bir sitede çocuklar arasında çıkan tartışma sonrası, Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı iddiasıyla tutuklanan Nadir K., ilk duruşmada tahliye oldu. Nadir K., "Yaptığım hareketten çok pişmanım. Sizlerin huzurunda da çocuğa tokat attığım için aileden özür diliyorum" dedi.

21. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Nadir K., Ürdünlü aile, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. Tutuklu yargılanan Nadir K., daha önce hiçbir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Bu duruma hiç bir zaman düşmedim. Ürdünlü aile sitede sıkıntılı bir aileydi. Sürekli bizim çocuklarımızla kavga ediyordu. Olay günü de sitede toplantı vardı. Ben de işten doğruca oraya gittim. Toplantı sırasında dışarıdan sesler geldi ve ben dışarı çıktım. Çocuklar yanıma gelerek, kızımı dövdüklerini söylediler. Ben de hemen parka doğru gittim ve eşim, Sedra K. ile konuşuyordu. Daha sonra kızımı gördüm, ağlıyordu. Kızım 'baba beni dövdüler' deyince bir an babalık içgüdülerinin etkisiyle çocuğa tokat attım. Sonra olaylar büyümesin diye Sedra'ya eve çıkın dedim. Ben hiç kimseyi tehdit etmedim, kimsenin camını kırmadım. Bu olaydan dolayı 40 gündür cezaevindeyim. İşten çıkarıldım. 2 çocuğum var ve bakamaz durumdayım. Yaptığımdan hareketten dolayı pişmanım. Sizlerin huzurunda da çocuğa tokat attığım için aileden özür diliyorum" diye konuştu.

5 yaşındaki Abdulelah K.'nin ablası Sedra K. ise Nadir K.'nin önce kardeşine tokat attığını, ardından kendisinin ensesine vurduğunu belirterek, "Bana hitaben 'sizi burada yaşatmayacağım' şeklinde tehdit etti. Daha sonra taş alarak evimizin camlarını kırdı. Şahıstan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Baba Trad K. de olay yerine ne olduğunu öğrenmek için geldiğini, bu sırada Nadir K.'nın kendisine yumruk attığını iddia etti.

Sanık avukatı, ortada somut bir delilin olmadığını ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.

Müşteki avukatı da şahsın gerekli cezayı almasını talep ederek, şikayetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Mahkeme heyeti ise Nadir K.'nin tahliye edilmesine karar vererek, başka tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 19 Şubat 2020'ye erteledi.

Olayın geçmişi

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki bir sitenin bahçesinde oynayan çocuklar arasında tartışma çıkmış, tartışma sonrası Nadir K, 5 yaşındaki Suriye uyruklu Ürdün vatandaşı A.K.'yi tokatlayarak yere devirmişti. Sosyal medyada yer alan olaya ilişkin görüntüler ise büyük tepki çekmişti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan zanlı hakkında önce ev hapsi kararı verilmiş, ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklanmıştı.