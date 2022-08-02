Üreten ellerin emeği, katma değere çevriliyor

Tarsus'ta Kültür Park içi ve bir alış-veriş merkezinde açılan stantlarda kadınlar elişi ürünlerini, takı çeşitlerini, yöresel yemek ve ürettikleri meyveleri sattılar.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadın emeğini önceleyen ve aile ekonomilerine destek olan ‘üretici kadın stantları' açılmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Tarsus Kültür Park içi ve bir alış-veriş merkezinde stantlar açıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in oldukça önemsediği ve desteklediği proje ile evdeki gizli iş gücü de ortaya çıkıyor. Kadınların ev ekonomilerine katkı sunan çalışma, onlara sosyalleşme imkanı da sağlıyor. Tarsus'un meşhur iğne oyaları, örgü ürünleri ve yazması, bunun yanında sıkması, böreği, kokulu çöreği, karakuş tatlısı, tazecik baharatları, mamülleri ile sezonun gözdesi Tarsus Beyazı üzümü ve bölgesel daha pek çok ürünün yer aldığı stantlara, toplumun değişik kesimlerinden ve her yaş grubundan insanlar ilgi gösterdi.

Standında Tarsus'a has bir ürün olan Tarsus beyazı üzüm çeşidinden oldukça çok satan Sevim Çalışkan, “Üretici kadınlar olarak, bu stant imkanını bize sunan Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Elimizin emeği, gözümüzün nuru ürünleri satarak, ekonomimize katkı sağlıyoruz. Etkinliklerinden de memnunuz” dedi.

Kadın üreticilerden Sultan Coşkun ise “İyi ki katılmışım, çok hoşuma gidiyor. Kendim üretiyorum, kendim satıyorum. Büyükşehir Belediyesinin bebek eğitimi vardı, ona da katıldım. Yani bu etkinliklerle hem stres atıyorum, hem de Belediye'nin bize sipariş verdiği şeyleri evde üretiyorum. Ben ayrıca Onkoloji hastasıyım. Yani çok seviyorum, iyi ki katılmışım diyorum” şeklinde konuştu.

Ürettiği elişi ürünlerini stantlarda satarak iki çocuğunun eğitim hayatına destek olduğunu belirten Songül Çömez de “Evde tasarlıyordum ürünlerimi. Daha sonra ürünlerimi yaptıktan sonra Belda hanımla ve Meral hanımla tanıştım. Bana desteklerinden dolayı çok memnunum. Çocuklarımı okutuyorum bu gelirle” diye konuştu.