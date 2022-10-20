Üreten kadınlar emeklerinin karşılığını alıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın üretici kadınlara destek amaçlı olarak açtığı stantlardan faydalan kadınlar, emeklerinin karşılığını alıyor. Kentin birçok noktasında, üretici kadınların ve ürünlerinin tanıtımı konusunda verilen destek, Mersinli kadınların başarı hikayelerini öne çıkarıyor.

25 yıldır arıcılık yapan 2 çocuk annesi İlknur Çakmak da üretici kadın stantlarından faydalanan yüzlerce kadından sadece birisi. Tamamen doğal olarak ürettiği arıcılık ürünlerini tüketiciye ulaştırmakta güçlük çektiğini söyleyen Çakmak, Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteği ile bu sorundan kurtulduğunu ve artık sektöründe tanınan bir isim olduğunu söyledi. Arıcılık hayatının son 5 yılında kendi markasını oluşturduğunu, ancak sonrasında bu markayı duyurmakta büyük zorluklar yaşadığını belirten Çakmak, “Markamı alınca, bunu tanıtmanın derdine düştüm. Belediyemizin üreten kadınlara verdiği destekleri duymuştum. Ben de başvurdum. AVM'ler de stantlar açılıyordu. Benim kendi başıma bir AVM'ye girmem imkansızdı. Fakat Büyükşehir, bize AVM'de stant açarak bu imkanı sağladı ve ulaşamayacağım insanlara ulaştım” dedi.

Küçük üreticilerin, birilerinin desteği olmadan mevcut durumlarını sürdürmesinin çok zor olduğunu ifade eden Çakmak, kendisinin bu konuda belediyeden büyük destek aldığını belirtti. Sadece düzgün üretmek yetmediğini, kaliteli üretim yapmanın da önemli olduğunu vurgulayan Çakmak, “Bu konuda ben belediyemizin stantlarından ciddi fayda gördüm. Kadınlarımız iyi ürün, kaliteli ürün üretirlerse, belediyemiz zaten bize yol açıyor” şeklinde konuştu.

Üretici kadınların emeğinin şimdiye kadar görmezden gelindiğini ancak üretici kadın stantları ile bu durumun değiştiğini vurgulayan Çakmak, “Kadınlarımız her zaman üretimin içinde vardı ama kadının adı yoktu. Kadının emeğinin karşılığı, değeri yoktu. Belediyemizin stantlarıyla beraber, kadınlarımızın emekleri değere dönüşüyor. Kadınların emekleri geri dönüş sağladığı zaman, insanların azmini de artırıyor. İç Anadolu'da bunun imkanını bulamıyorsunuz ama burası öyle değil. O yüzden emek versinler, vazgeçmesinler, belediyemize başvurup stantlarda yer alsınlar” diye konuştu.