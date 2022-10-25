'Üretici Kadın Stantları' kadınlara fırsat sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Üretici Kadın Stantları', el emeği göz nuru ürünlerini satarak geçimine katkı sağlamak isteyen kadınlara güç vermeye devam ediyor.

Bu çerçevede, son olarak Tarsus Kültür Parkta açılan stantlarda ürünlerini sergileyen kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteğinden oldukça memnun. Üretici kadınlar, stantların satış yapmanın yanı sıra, tanınırlık adına da çok önemli bir katkı sağladığını ifade ediyorlar.

“Bizi cesaretlendiren en büyük nokta stantlar oldu”

Evde yaptığı ürünlerini üretici kadın stantlarında pazarlamanın kendisi için çok büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Songül Özyiğit, “Evde veya sosyal medyada ne kadar uğraşsak da kendimizi stantlarda tanıtmak daha ayrıcalıklı oluyor diye düşünüyorum. Oğluma doğum hediyelikleri yapmakla başladım, yaptım, öğrendim. Kendimi geliştirmek, evde boş durmaktansa bir şeyler üretmek istedim. Ürettikçe daha çok mutlu oldum” dedi.

Yaşadığı köyde eski usul ile ürettiği pekmezleri, turşuları ve diğer ürünlerin satışını yapan Tuğçe Şahin ise stantların getirisinin olduğunu ve Büyükşehir Belediyesinin katkısının bunda önemli bir faktör olduğunu belirterek, “Parkın içerisinde bütün imkanları bize sağlıyorlar. Üretim yapan kadınlar mutlaka bir kooperatif aracılığı ile ya da Büyükşehir Belediyesine direkt başvuru yaparak stantlarda yerlerini alabilirler. Bu sayede kimseye ihtiyaç duymuyor ve güçlü bir kadın oluyorsunuz” diye konuştu.

“Büyükşehir Belediyesinin desteği, değerli olduğumuzu hissettiriyor”

Asıl mesleğinin öğretmenlik olduğunu, Büyükşehir Belediyesinin desteğini her zaman üzerinde hissettiğini belirten Fatma Nur Karaarslan, “Kesinlikle bir atölye fikrim var. Buna beni cesaretlendiren en büyük nokta da stantlar oldu. Her şeyden önce, herkese açık bir platform. Kimse kimin kim olduğunu sormuyor. Neden burada olduğunu sormuyor. Sadece ve sadece kadın girişimciler destekleniyor. Bu da bize çok güzel ve çok değerli hissettiriyor” şeklinde konuştu.