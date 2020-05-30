Üretici kadınlar enginar hasadı yaptı

Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle çalışmalarını yürüten Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, dördüncü ve son enginar hasadını yaptı.

Kale Mahallesi'nde bulunan alanda yetiştirilen enginar hasadına Kooperatif Başkanı Ayşe Gül Yılgör'ün yanı sıra belediye çalışanları da destek verdi. Hasat sırasında bol bol hatıra fotoğrafı da çektiren kadınlar zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Kadınlar, evlerinden hazırlayarak getirdikleri yiyecekleri aralarında paylaştı.

Kooperatifin 1 yılda kat ettiği yolun kendilerini bile şaşırttığını ifade eden kadınlar, “Bu başarıyı sağlamamızda en büyük pay bize koşulsuz destek veren Başkanımız Neşet Tarhan'ındır. Bize inandı ve kendi uzmanlık alanı olan kooperatifçilik konusunda ufkumuzu açtı. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dediler.

İki aylık sürede gerçekleştirilen 4 hasat döneminde toplam 4 bin enginar toplamayı başaran üretici kadınlar, Demokrasi Meydanında bulunan Özgür kafede satışa sundu. Vatandaşlar enginarı dilerlerse soyularak temizlenmiş ya da kabuklu şekilde alabildikleri gibi alternatif hazırlama yöntemleri konusunda bilgi sahibi de oluyorlar.

Kadınların salep ve enginar üretimi konusunda beklenenin üzerinde bir üretim başarısı yakaladıklarını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, önümüzdeki günlerde mısır hasadını da gerçekleştireceklerini söyledi. Kadınların bu başarısının çok güzel geri dönüşler aldığını da vurgulayan Tarhan, “Yaklaşık 1 yıl önce faaliyete geçen Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi enginar, salep gibi üretim değeri yüksek ürünlerinin hasadını yaptı. Aynı başarıyı önümüzdeki günlerde yapılacak mısır üretiminde de bekliyoruz. Kadınlarımızın bu başarısı sadece bizi değil Mezitli'de yaşayan vatandaşlarımızı da çok özel bir dayanışmanın içerisine soktu. Bir vatandaşımız Mezitli'nin merkezinde bulunan arsasını kadınlarımızın kullanımı için izin verirken, başka bir vatandaşımız cüzi miktarda da olsa tohum alınması için para bağışında bulunuyor. Biz de belediye olarak kendilerine sadece yer ve moral desteği sağlıyoruz" diye konuştu.