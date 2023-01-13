Üreticiler enflasyona karşı kooperatif kurdu

Mersin'de bir grup üretici, enflasyona karşı artan girdi maliyetlerini en aza indirmek için kooperatif kurdu.

Merkez Toroslar ilçesi Çağlarca Mahallesi'nde yaşayan bir grup üretici, Nermin Korkmaz öncülüğünde bir araya gelerek Çağlarca Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu. Kuruluş sürecini tamamlayan kooperatifin ilk genel kurulunda başkanlığa Nermin Korkmaz seçilirken, Abidin Cin ve Hilmi İnce başkan yardımcılıklarına getirildi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda konuşan Nermin Korkmaz, Atatürk'ün, "Kanaatim odur ki, muhakkak suretle birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak, maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmek demektir" sözünü hatırlattı.

Kooperatifin 7 kurucu üyeden oluştuğu bilgisini veren Korkmaz, "Kuruluş amacımız enflasyona karşı girdi maliyetlerimizin en aza indirilmesidir. Bunu da ancak kooperatifimiz adına toptan alışlarla sağlanacağı konusunda hem fikir olduk. Ayrıca köyümüzde ağırlıklı olarak kivi üretilmekte olup, bu yılki satışımızın çok düşük rakamlarda alıcı bulmasıdır. Bölgemizde kivinin yanı sıra şeftali, kiraz, erik, cennet meyvesi gibi bir çok meyve yetiştirilmektedir. Bütün ürünlerimizin satış ve pazarlama aşamasında bugüne kadar çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldık. Raflarda tüketiciler yüksek fiyatlarla bu ürünlere ulaşamazken, üreticiler de yüksek maliyete karşı düşük fiyatla ürünlerini satabilmektedir" dedi.

"Üretici kazanacak, tüketici kaybetmeyecek"

Tam da bu noktada kooperatifleşmenin önemini anlayarak Çağlarca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurduklarını kaydeden Korkmaz, "En acil ihtiyacımız ise soğuk hava deposudur. Soğuk hava deposu olması durumunda, ürettiğimiz ürünleri üreticilerimizin adına daha iyi pazarlama, hatta ihracat yapma imkanımız olacaktır. Kooperatifleşmenin, birlik ve beraberlik yolundan geçtiğinin bilinci ile iyi bir örgütlenme sonucunda üreticilerimizin kazandığı, tüketicilerimizin ise kaybetmediği bir ortam hazırlamak yegane amacımızdır" diye konuştu.