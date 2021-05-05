Üreticilerden "vatandaşlar marketlerin eline bırakılmasın" çağrısı

Mersin'in Erdemli ilçesindeki meyve ve sebze halinde korona önlemleri kapsamında tam kapanmayla birlikte ürün yığılması yaşandı. Yığılmadan dolayı ise meyve sebze fiyatları düştü.

Üreticiler ve komisyoncular fiyatı 1 liraya kadar düşen ürünleri, zincir marketlerin semt pazarlarının haftada bir gün açık olmasından da faydalanarak halen yüksek fiyatla tüketiciye sunduklarını dile getirdi. Pandemi kuralları çerçevesinde açık havada hizmet veren semt pazarlarının haftanın bir kaç günü daha açık olması halinde hem ürün yığılmasının hem de marketlerin yüksek fiyat uygulamasının önüne geçileceğini belirten üretici ve komisyoncular, vatandaşların marketlerin eline bırakılmamasını istedi.

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, Erdemli ilçesinin Türkiye'nin turfanda meyve sebzede ana üretim merkezlerden biri olduğunu belirterek, ürünlerin hasadına başlandığı anda gelen tam kapanmayla birlikte halde ürün yığılması yaşandığını, bununla birlikte de fiyatların düştüğünü söyledi.

Semt pazarlarının haftanın birkaç günü daha açık kalmasını istediklerini, böylelikle yaşanan olumsuzluğun çözeceğini düşündüklerini ifade eden Şahin, "Sesimizin ulaşabileceği her noktaya sözümüz şu dur ki, biz Türk milleti olarak pazarlara alışkın insanlarız. Almış olduğumuz habere göre semt pazarları haftada bir kez açıldı. Bunun en az haftada 3 kere 4 kere açılması gerekiyor. Pandemi kurallarına göre hijyen, temizlik ölçülerine göre insanlar gitsinler alışverişlerini yapsınlar. Bu saatten sonra bizim çok bir beklentimiz kalmadı. Sesimizin ulaşabileceği her noktada pazar yerlerinin haftada en az 4 kere 5 kere açılması gerektiğini arz ediyoruz" dedi.

"Marketler ürünleri 4-5 kat pahalıya satıyor"

Üreticilerden Yüksel Kurt da, "Bu ürünleri bizler üretiyoruz, satamıyoruz. Bunlar para etmiyor. 1 lira domates, 2 lira fasulye, 2 lira yenidünya, salatalık 50 kuruş. Yani bizim bu halimiz ne olacak. Şu ürünlerin pazar yerlerini bulması lazım. Yani pazarlar açılsın. 2 gün, 3 gün, bir gün olmaz bu, 4-5 gün pazarlar açılsın ki vatandaş işini görsün" diye konuştu.

Ali Dudu ise "Köylü pazarı bilir, marketi bilmez. Vatandaş aciz olmuş marketten. Market tutuyor ürünleri 4-5 kat pahalı satıyor. Vatandaş alışmış olduğu pazarından uygun fiyatla ürünleri alacak. Şuan bu ürünlerin hiç birisi para etmiyor. Domates 1 lira alan yok, limon 1 lira alan yok, kabak 1 lira, salatalık 50 kuruş, fasulye 2 lira alan yok. Pazar açılmazsa biz nereye satacağız bu ürünleri" şeklinde konuştu.