Usta gazeteci Keskinışık, son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de uzun yıllar ulusal ve bölgesel gazetelerin temsilciliğini yürüten ve bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Ziya Keskinışık (76), son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 15 gün önce nefes darlığı şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve Göğüs Hastalıkları Servisinde tedavi gören Keskinışık, bir süre sonra sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine nakledildi. 3 gün yoğun bakımda tedavisi süren Ziya Keskinışık, cumartesi günü öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Bugün Müftü Camiinde Keskinışık için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe, eski cemiyet başkanları, çok sayıda gazeteci ile yakınları katıldı.

Ziya Keskinışık'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Akbelen Mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 4 çocuk babası gazeteci Ziya Keskinışık, uzun yıllar Mersin basınında görev yapmıştı.