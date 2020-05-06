Uyuşturucu madde kullanan 4 kişi yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde araç içinde uyuşturucu madde kullanan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akarca Mahallesi'nde bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sahil bölgesinde park halinde bulunan bir araçta inceleme yaptı. Şahısların uyuşturucu kullandığını tespit eden ekipler, şüphelilerin üzerinde ve arabada detaylı arama yaptı. Aramada 10 gram esrar ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan pet şişe düzeneğini ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.