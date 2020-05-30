Uyuşturucu satıcıları gözaltına alındı

Mersin'de jandarma ekipleri, Silifke ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakent Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan şahısların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bir araba içinde bekleyen 2 kişi üzerinde arama yapan ekipler, 5 fiş ile 10 gram toz esrar ele geçirdi. Ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, jandarma ekipleri, Atayurt Mahallesi Esenbel mevkinde bulunan hazine arazisine uyuşturucu madde elde etmek amacıyla hint keneviri bitkisi ekimi yapıldığını tespit etti. Ekimi yapan şahsı tespit etmek amacıyla fiziki takip yapan ekipler, ekimi yapan 1 şahsı tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 73 kök kenevir bitkisi, 300 gram kurutulmuş halde kubar esrar ele geçirildi.