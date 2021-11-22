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Uyuşturucu satıcılarına nefes kesen operasyon

Mersin’de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 11 kilo 930 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalandı.

Mersin'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 11 kilo 930 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, merkez Akdeniz ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında iş yerinde narkotik köpekleriyle birlikte yapılan aramada, 10 paket halinde 11 kilo 930 gram esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerden E.Z., sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, E.Z. ve N.D. adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

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