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Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama

Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen uyuşturucu hapları Türkiye üzerinden Arap ülkelerine gönderdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurt dışından getirilen uyuşturucu nitelikli hapları makineler içerisine zula yaparak çeşitli yollarla Arap ülkelerine gönderdikleri belirlenen suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Uzun süreli takip neticesinde Mersin, Adana, Adıyaman, Antalya, Hatay, Konya ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Zanlıların, önceki tarihlerde Mersin'de ele geçirilen 1 milyon 220 bin ve Suudi Arabistan'da ele geçen 2 milyon 450 bin adet 'Captagon' hap ile ilişkili oldukları bildirildi.

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