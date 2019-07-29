Uyuşturucu sevkiyatçıları polisi bile şaşkına çevirdi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda doğu illerinden kente bir şahsın yolcu otobüsünde uyuşturucu madde getireceğinin bilgisine ulaşıldı. Alınan istihbarat üzerine kentte giriş yapan bazı otobüslerde arama yapan ekipler, bir şahsın üzerinde bacaklarına sarılmış 2 parça halinde 160 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tekstil malzemelerinin içinde uyuşturucu sevkiyatı

Başka bir çalışmada da batı illerinden Mersin'e yüklü miktarda uyuşturucu gönderileceğinin istihbaratını alan ekipler, yaptıkları çalışmalarda kaçakçılığın bir kargo firması üzerinden yapılacağını belirledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda taşımacılık firmasını izlemeye alan ekipler, bahse konu kargo paketini alan alıcıyı yakalayarak arama yaptı. Yapılan aramada tekstil malzemeleri içerisine gizlenmiş vaziyette 5 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Kargoyu teslim alan Ç.A. isimli şahıs ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.