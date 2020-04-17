Uyuşturucu ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 1 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Atayurt Mahallesi'nde ikamet eden 1 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyen ekipler, operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 11 adet uyuşturucu hap, 22 gram toz esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.