Uzaya gidecek Alper Gezeravcı'nın anne ve babası duygularını anlattı

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olarak belirlenen Alper Gezeravcı'nın Mersin'in Silifke ilçesinde ikamet eden anne ve babası, çocuklarıyla gurur duyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te Türkiye'nin uzay yolcularını açıklamıştı. Uzaya gidecek iki Türk'ten biri olan Mersin Silifkeli Alper Gezeravcı'nın ilçede ikamet eden babası Ali Baba ve annesi Sıddıka Gezeravcı, çocukları ile gurur duyduklarını belirtti.

“Oğlumla gurur duyuyorum”

“Oğlumun mutlu haberini TEKNOFEST programında ilk defa sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından duyduk” diyen emekli öğretmen Ali Baba Gezeravcı, “Çok mutlu olduk. Ailemizle ve sevdiklerimizle bu mutluluğu paylaştık. Oğlumla gurur duyuyorum. Ben emekli bir öğretmenim. Bu mutluluğu herkesle paylaştık. Oğlum uzaya giderken yanında üç şey götüreceğini söyledi. Bu duyguları bize de söyledi. Birincisi bize yaşadığı ortam içerisinde seçim esnasında birincilik gururunu yaşıyorum dedi. Bir Yörük çocuğu olarak bu umutla gidiyorum. Silifke'nin sembolünden bir tanesini götürecek. Birde yeğenimin resmini alacağım dedi. Diğeri de Hava kuvvetleri komutanlığında görev yaptığı ilk filonun peçini götürecek. Bu görevi uzayda sevinçle yapacağım” ifadelerini kullandı.

“Çok mutlu olduk”

Ev hanımı anne Sıddıka Gezeravcı ise, “Oğlumuzun uzaya gidecek haberini aldıktan sonra çok mutlu olduk. Allah'ım bütün ailelere nasip etsin. İnşallah” diye konuştu.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevine çıkacak Gezeravcı, ISS'te 14 gün kalacak. Gezeravcı, bu görevde Türk üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 deney gerçekleştirecek. Uzaya çıkacak Alper Gezeravcı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda önemli başarılara imza atmış önemli bir Türk pilotudur. Yedek olarak seçilen isim ise Tuva Cihangir Atasever oldu. Uzay yolcuları bu görevde Türkiye'nin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyan Gezeravcı, ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü Harekat Araştırması bölümünde yüksek lisans yaptığı belirtildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 21 yıl hizmet eden Gezeravcı'nın, F-16 pilotu, Hava Kuvvetleri'nde Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olduğu kaydedildi.